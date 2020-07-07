  • BIST 119.339
  • Altın 395,843
  • Dolar 6,8556
  • Euro 7,7458
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 22 °C
»

Gece gündüz demeden çalışmaya devam

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı'nın talimatlarıyla, ilçe genelinde temizlik ve ilaçlama çalışmaları devam ediyor. Altındağ Belediyesi ilaçlama ekipleri, gece gündüz demeden çalışıyor.
Gece gündüz demeden çalışmaya devam

Koronavirüsle mücadelenin henüz bitmediğini söyleyen Başkan Balcı "Altındağ Belediyesi olarak temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarımıza titizlikle devam ediyoruz. Ayrıca havaların ısınmasıyla birlikte, temizlik çalışmaları daha da önem kazandı. Ekiplerimiz 24 saat görev başında, çalışmalarımızı ilçe genelinde aralıksız olarak sürdürüyoruz" dedi.

gallery_-1-(10).jpg

MAHALLE MAHALLE TEMİZLİK
Altındağ Belediyesi, dezenfeksiyon çalışmalarını mahalle mahalle Altındağ'ın tüm noktalarında sürdürüyor. Temizlik ekipleri, ilaçlama ve yıkama araçlarıyla detaylı temizlik gerçekleştiriyor. Yollar ve çöp noktaları ilaçlı sularla yıkanırken, bölgedeki çöpler de uzaklaştırılıyor. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte göreve başlayan temizlik ekipleri, 24 saat aralıksız mesai yapıyor. Altındağ Belediyesi'nin hassas çalışmaları, vatandaşlardan tam not alıyor.

gallery_-1-(6)-005.jpg

TEDBİRLERE DEVAM...
Her gün ilçedeki farklı bir mahalleye giden ekiplerin, rutin temizlik işlerinin dışında, detaylı çalışma yürüttüğünü söyleyen Başkan Balcı "Altındağ'da temizlenmedik nokta, girilmedik sokak bırakmıyoruz. Yeni sosyal hayatımızda hijyen tedbirlerinin uygulanması ve tedbirin elden bırakılmaması çok önemli... Bu nedenle aklınıza gelebilecek her noktada ilaçlama çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ekiplerimiz rutin temizlik çalışmalarının yanı sıra, ilaçlama çalışmalarını da başarıyla sürdürüyorlar" dedi.

gallery_-1-(9).jpg

Vatandaşlara, hijyen kurallarına uymanın önemini bir kez daha hatırlatan Başkan Balcı "Yeniden başladığımız sosyal hayatımızda, gerekli tedbirleri almak hayati önem taşıyor. Biz belediye olarak, bu konuda elimizden geleni yapıyoruz. Vatandaşlarımızdan da bu konuda hassasiyet bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Altındağ'ın meyve ormanı yeşillenmeye başladı07 Temmuz 2020 Salı 01:33
  • Bu kütüphane yalnızca bebeklerin06 Temmuz 2020 Pazartesi 03:45
  • Hasat başladı06 Temmuz 2020 Pazartesi 02:51
  • Kamyonlara maske06 Temmuz 2020 Pazartesi 02:42
  • ANKESOB: “Desteğe hazırız”06 Temmuz 2020 Pazartesi 01:41
  • Pursaklar’a Mahalle Konakları04 Temmuz 2020 Cumartesi 04:52
  • Yerler belirlendi04 Temmuz 2020 Cumartesi 03:33
  • Mezarlıklar temizleniyor04 Temmuz 2020 Cumartesi 02:32
  • Taşkın sorunları çözülüyor04 Temmuz 2020 Cumartesi 01:35
  • Mamak düğün sezonuna hazır03 Temmuz 2020 Cuma 03:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti