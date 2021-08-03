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Gece gündüz sahada

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, her fırsat bulduğunda esnaf ve vatandaşları ziyaret etmeye, talep ve isteklerini birinci ağızdan dinlemeye devam ediyor.
Gece gündüz sahada

Pursaklar’ın değişim ve dönüşümü için talepleri birinci ağızdan dinleyen Başkan Çetin, vatandaşların istekleri için ise görevli personelleri anında arayarak çözüme kavuşması için talimat veriyor.

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‘‘Pursaklar her geçen gün, güvenliği ve güzelliği ile göz doldurmaya devam ediyor’’

Fırsat buldukça esnafları ve sokaktaki vatandaşları ziyaret ederek taleplerini dinlediklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Pursaklar her geçen gün, güvenliği ve güzelliği ile göz doldurmaya devam ediyor. Hemşerilerimizin istek ve önerilerini birebir dinlemek için her fırsatta esnaf ve vatandaşlarımızı ziyaret ediyoruz.

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Fırsat buldukça esnaflarımızla bir araya gelmeye çalışıyoruz. Sokak sokak gezerek ailelerimizle sohbet ediyoruz. Her fikri dinliyoruz, ilçemizi birlikte yönetmeye kararlıyız’’ dedi.

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