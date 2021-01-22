  • BIST 1.550
  • Altın 443,758
  • Dolar 7,4048
  • Euro 9,0040
  • Ankara -6 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 6 °C
  • Konya -7 °C
»

Gece kartallarından hayat kurtaran hamle 

İzmir'in Karabağlar ilçesinde buzdolabının elektrik aksamındaki arızadan kaynaklanan yangında, devriye görevinde bulunan bekçilerin zamanında müdahalesi ile facianın eşiğinden dönüldü.
Gece kartallarından hayat kurtaran hamle 

Bugün saat 03.00 sıralarında Karabağlar Mahallesi'nde bulunan Ferhat Demir'e ait 2 katlı evin 2'nci katında yangın çıktı. Mahallede devriye görevinde bulunan gece kartalları (bekçi), dumanı  fark ederek müdahalede bulundu. İtfaiye ve sağlık ekiplerine haber veren bekçiler, evden çığlık seslerini duyunca içeriye girdi. Kısa sürede yayılan alevlerin arasına tereddüt etmeden dalan bekçilerin çabasıyla mahsur kalan 13 kişi tahliye edildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye erleri, alev topuna dönen yangına müdahalede bulundu. Yapılan çalışmalar sonucunda, yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 1'i çocuk 2 kişi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde tedavi edildi.

Öte yandan, itfaiye ekiplerinin yaptığı kontrolde, yangının buzdolabının elektrik aksamından kaynaklanan arıza sonucu çıktığı tespit edildi. 

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başkentte terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturmada 10 kişi hakkında gözaltı kararı22 Ocak 2021 Cuma 09:36
  • Alman aşısı, Maraş dondurması buzuyla taşınıyor22 Ocak 2021 Cuma 09:34
  • Kurusıkı tabancayı başına dayayıp intihara kalkıştı; polisi alarma geçirdi22 Ocak 2021 Cuma 09:28
  • Kontrolden çıkan otomobil önce otobüse çarptı sonra durağa daldı: 1 ölü, 1'i ağır 4 yaralı22 Ocak 2021 Cuma 09:22
  • Bağımsız belediye başkan adayı evinde ölü bulundu22 Ocak 2021 Cuma 09:21
  • Gece kartallarından hayat kurtaran hamle 22 Ocak 2021 Cuma 09:20
  • Endonezya’da uçak kazasında ölenler için denize çiçek bırakıldı22 Ocak 2021 Cuma 09:17
  • Japonya'da kabine Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara para ve hapis cezası öngören tasarıyı onayladı22 Ocak 2021 Cuma 09:16
  • Biden'ın Sağlık Başdanışmanı Fauci: Amerikalıların yüzde 85'i yaz sonuna kadar aşılanırsa sonbaharda normale dönebiliriz22 Ocak 2021 Cuma 09:15
  • Twitter, Venezuela Ulusal Meclisinin resmi hesabını bloke etti22 Ocak 2021 Cuma 09:15
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti