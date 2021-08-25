  • BIST 1.454,640
  • Altın 485,27
  • Dolar 8,4030
  • Euro 9,8400
  • Ankara 33 °C
  • İstanbul 30 °C
  • İzmir 31 °C
  • Konya 30 °C
»

Gece kulübü önündeki cinayette 1 gözaltı daha

İzmir'in Çeşme ilçesinde bir gece kulübü önünde çıkan, Alpay Kalyon'un (33) öldürüldüğü kavgaya ilişkin H.N. de gözaltına alındı. Daha önce gözaltına alınan 3 kişi serbest bırakılırken, H.N. ile birlikte 4 kişinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Gece kulübü önündeki cinayette 1 gözaltı daha

Kalyon'u bıçakladığı öne sürülen F.B.'nin ilk ifadesinde, "Alpay Kalyon bize bağırdı, küfür ve hakaret etti, vurdu. Dayanamayıp içeriden bıçak alıp geldim” dediği belirtildi.

Olay, 21 Ağustos gecesi Alaçatı ilçesi Ovacık Mahallesi 18001 Sokak'ta meydana geldi. Alpay Kalyon, eşi ve biri kadın 2 arkadaşı ile gece kulübüne gitti. Bir ara dışarı çıkan Kalyon ve yanındaki erkek arkadaşı, bir kadının darp edildiğini görüp müdahale etti. Bu sırada yandaki diğer gece kulübünün çalışanları F.B., O.G. ve M.T. "Burada kavga edemezsiniz" diyerek olaya müdahil oldu. Çıkan kavgada Kalyon göğsünden bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kalyon, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kalyon’un cenazesi, İzmir Adlı Tıp Kurumu’ndaki otopsinin ardından 22 Ağustos'ta Doğançay Mezarlığı'nda defnedildi.

3 çalışan olayın ardından, işletme sahibi C.Ü., işletme müdürü M.T. ve otel mesul müdürü O.S. ise 23 Ağustos’ta gözaltına alındı.

KAVGA ANI KAMERADA

Bu arada kavga bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde tarafların kavga ettiği, bu sırada gece kulübünün kapısından dışarıya doğru elinde bıçakla koşarak gelen kişinin Kalyon'u eşi Sırma Kalyon'un gözü önünde göğsünden bıçakladığı anlar yer aldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Van'da 593 bin sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi24 Ağustos 2021 Salı 09:40
  • Turuncu kategoride aranan terörist İstanbul'da saklandığı ikamette yakalandı24 Ağustos 2021 Salı 09:10
  • Kayseri’de elektrik panosu çalan 2 kişi tutuklandı23 Ağustos 2021 Pazartesi 23:47
  • Foça'da 8 kaçak göçmen kurtarıldı23 Ağustos 2021 Pazartesi 23:45
  • Otomobilden cadde ortasında rastgele ateş açıldı: 1'i çocuk 2 yaralı23 Ağustos 2021 Pazartesi 22:47
  • Kadın arkadaşı ile babasını öldürüp, intihar etti23 Ağustos 2021 Pazartesi 21:15
  • Polisin durdurduğu araçta 50 kaçak göçmen yakalandı23 Ağustos 2021 Pazartesi 19:20
  • Malatya'da valizinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı23 Ağustos 2021 Pazartesi 18:21
  • Denizli'de uyuşturucu operasyonuna 13 gözaltı23 Ağustos 2021 Pazartesi 17:05
  • Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarına 40 gözaltı23 Ağustos 2021 Pazartesi 14:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti