Gece kulübü önündeki cinayette 1 gözaltı daha

İzmir'in Çeşme ilçesinde bir gece kulübü önünde çıkan, Alpay Kalyon'un (33) öldürüldüğü kavgaya ilişkin H.N. de gözaltına alındı. Daha önce gözaltına alınan 3 kişi serbest bırakılırken, H.N. ile birlikte 4 kişinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Olay, 21 Ağustos gecesi Alaçatı ilçesi Ovacık Mahallesi 18001 Sokak'ta meydana geldi. Alpay Kalyon, eşi ve biri kadın 2 arkadaşı ile gece kulübüne gitti. Bir ara dışarı çıkan Kalyon ve yanındaki erkek arkadaşı, bir kadının darp edildiğini görüp müdahale etti. Bu sırada yandaki diğer gece kulübünün çalışanları F.B., O.G. ve M.T. "Burada kavga edemezsiniz" diyerek olaya müdahil oldu. Çıkan kavgada Kalyon göğsünden bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kalyon, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kalyon’un cenazesi, İzmir Adlı Tıp Kurumu’ndaki otopsinin ardından 22 Ağustos'ta Doğançay Mezarlığı'nda defnedildi.

3 çalışan olayın ardından, işletme sahibi C.Ü., işletme müdürü M.T. ve otel mesul müdürü O.S. ise 23 Ağustos’ta gözaltına alındı.

KAVGA ANI KAMERADA

Bu arada kavga bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde tarafların kavga ettiği, bu sırada gece kulübünün kapısından dışarıya doğru elinde bıçakla koşarak gelen kişinin Kalyon'u eşi Sırma Kalyon'un gözü önünde göğsünden bıçakladığı anlar yer aldı.

GÖZALTI SAYISI 7'YE ÇIKTI

Bugün de işletmenin muhasebesinden sorumlu H.N. gözaltına alındı. Böylece soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 7’ye çıktı.

Polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüpheliler C.Ü., O.S., O.G. ve M.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler F.B., M.T. ve H.N., ise bugün adliyeye sevk edildi.

Öte yandan Kalyon’u bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen F.B.'nin polisteki ilk ifadesi ortaya çıktı. F.B.'nin ifadesinde, "İsminin Alper Kalyon olduğunu sonradan öğrendiğim kişi, yan mekandan 3 kadın ile birlikte çıkan ve onları darbeden bir kişi ile tartışmaya başladı. Kavga daha sonra diğer mekana taştı. Bu sırada biz de araya girdik. Alpay Kalyon bize bağırdı, küfür ve hakaret etti, vurdu. Dayanamayıp içeriden bıçak alıp geldim. Çok pişmanım" dediği öğrenildi.