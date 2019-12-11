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Gece yarısı peş peşe korkutan depremler!

Balıkesir, gece geç saatlerde Richter ölçeğine göre 4.6, 4.3 ve 4.0 büyüklüğünde meydana gelen depremlerle sallandı. Depremler Balıkesir'in yanısıra geniş bir alanda hissedildi.
Gece yarısı peş peşe korkutan depremler!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre (AFAD) saat 23.14'te merkez üssü Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 7 kilometre derinlikte meydana gelen bu depremin ardından merkez üsssü yine Altıeylül ilçesinde saat 23.24'te 4.3 ve saat 23.46'da 4.0 büyüklüğünde depremler kaydedildi. Depremler Balıkesir'in yanı sıra Bursa, İzmir, Çanakkale, Tekirdağ, Yalova ve istanbul'un bazı ilçelerinden de hissedildi. 

VALİ YAZICI: MADURİYET SÖZKONUSU DEĞİL

Balıkesir'de art arda meydana gelen depremler nedeniyle panik yaşayan bazı vatandaşlar sokaklara çıktı. Depremin merkez üssü Balıkesir'de Valilikten tarafından kriz masası oluşturuldu. Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, kriz merkezinde gelişmeleri takip ettiklerini belirterek, "Şu ana kadar depremle ilgili hastanelerimize herhangi bir başvuru yok. Polis ve jandarmamıza da herhangi bir bildirim yapılmadı. Şu anda herhangi bir maduriyet sözkonusu değil. Ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor." dedi.

KANDİLLİ'DEN FARKLI AÇIKLAMA OLDU

Balıkesir'de Altıeylül merkezli depremler, Boğaziçi üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Entitüsünden farklı büyüklüklerde açıklandı. Kandilli verilerine göre depremlerin büyüklükleri, saat 23.14'de 5.0, saat 23.24'te 4.5 ve saat 23.46'da 4.3 olarak açıklandı.  

KAHVEHANEDE DEPREMİ HİSSEDENLER PANİKLE SOKAĞA KAÇIŞTI

Balıkesir'de meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem kent merkezi, ilçeler ve çevre şehirlerde de hissedildi. Deprem sırasında ise Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde bir kahvehanede oturan vatandaşlar, sarsıntı ile birlikte panik içinde sokağa kaçıştı. İşyeri güvenlik kamerasında yansıyan görüntülerde kahvehanede oturanların depremi hissetmesiyle hızla kapıya yöneldikleri görüldü. Bazı kişilerin ise masanın altına girmeye çalıştığı kamera görüntüsünde yer aldı.

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