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Gecekondu alev alev yandı, 7 kişilik aile ölümden döndü

Başakşehir'de gece saatlerinde bir gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sararken, gecekondu da yaşayan 7 kişilik aile son anda kendilerini dışarı attı.
Gecekondu alev alev yandı, 7 kişilik aile ölümden döndü

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın sonrası gecekondu kullanılamaz hale geldi.

Yangın Başakşehir, Altınşehir Mahallesi'nde gece saat 23.00 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, İntepe Sokak'ta bulunan bir gecekonduda yaşayan 7 kişilik Mayalı ailesinin evlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.  Alevler kısa sürede tüm evi sararken evde yaşayan aile son anda kendilerini dışarı attı. Mahalle sakinleri bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri yaptıkları çalışma sonucu yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı. 

YAVRU KÖPEĞİ İÇİN YARDIM İSTEDİ

Bu arada soğutma çalışması sırasında  13 yaşındaki Sinan Mayalı bahçede bağlı yavru köpeğinin kurtarılması için polis ve itfaiyeden yardım istedi. Çocuk itfaiye ve polis eşliğinde yavru köpeğini bulunduğu yerden alarak dışarı çıkardı. Polis ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri de hazır bekledi. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken gecekonduda maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış s

Kaynak: Haber Kaynağı
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