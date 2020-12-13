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Gecekondu izleri silindi

Kentsel dönüşüm ve yenileme projelerinin yanı sıra fiziki belediyecilik hizmetleriyle Mamak’ı adeta sil baştan inşa eden Mamak Belediyesi, mahalle aralarındaki metruk yapıları da yıkıyor.
Gecekondu izleri silindi

Mamak’ın en büyük sorunlarından birisi olan çarpık yapılaşma ve gecekondu kirliliği, yapılan kentsel dönüşüm projeleri sayesinde çözüme kavuşuyor.  Kent estetiğine zarar veren harabe yapıları ortadan kaldırmak için mücadelesini kararlılıkla sürdüren belediye, uyuşturucu madde kullananların uğrak yeri olan, atıl durumdaki 743 metruk yapıyı yıktı. Kaçak yapılaşmaya karşı mücadele eden Mamak Belediyesi, bir yandan da kullanılmaz haldeki terk edilmiş yapıları tespit etmeye devam ediyor.

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Günü değil, geleceği kurtaran yatırımlar
Fiziki olarak değişen Mamak’ın sosyal ve kültürel anlamda da gelişmesi için pek çok yatırım gerçekleştirdiklerinin altını çizen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Günü kurtaran değil, geleceğe yönelik yatırımlara imza atıyoruz” dedi. Köse, “Her geçen gün yatırımlarımızı arttırarak Mamak’ı hak ettiği değere kavuşturmak için emek veriyoruz. Bugün kentsel dönüşümüyle, modern konutları, yolları, caddeleri, parkları, spor salonlarıyla yatırım zengini bir belediyeyiz. Gecekondular tamamen temizlenene, imar yollarının tamamı açılana kadar hiç durmayacağız. Yeni okullar, kültür merkezleri, yüzme havuzları, spor tesisleri ve kütüphaneler kuracağız. Gecekondulardan arındırdığımız bölgelere kültür ve sosyal yaşam alanları inşa ediyoruz. Mamak, yatırım ve hizmetlerle huzur ve umut şehri oldu. Yaptığımız çalışmalarla vatandaşlarımız da artık kent kültürü ile buluşacak, şehrin nimetlerinden faydalanacak” dedi. Köse, çarpık yapılaşma konusunda tavırlarının net olduğunu belirterek imar düzenine aykırı, görsel güzelliği bozacak hiçbir yapılaşmaya izin vermeyeceklerinin altını çizdi.

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