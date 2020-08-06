Gecekondudan Metropole

Arif Nihat Asya Parkı’nın açılışında konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Keçiören’in 6’da 5’i gecekonduydu. Vatandaşımız kışın donar, yazın yanardı. Biz de insanca yaşam, insanca hayat diyerek kentsel dönüşümü başlattık." dedi.

Keçiören Belediyesi tarafından Esertepe Mahallesinde inşa edilen, içerisinde çocuk oyun alanı ve ağaçlandırma sahası bulunan Arif Nihat Asya Parkı’nın açılışına Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

YAZ-KIŞ DENETİM

Açılışta katılımcılara hitaben konuşan Başkan Altınok, “Gece gündüz, yaz kış demeden, mesai mefhumu olmaksızın sokaklarımızı inceliyor, hizmetlerimizi anında götürüyoruz. Mahallelerimizi kışın kar yağdığında ziyaret ederim. Ben burada otursam aracım eve ulaşır mı, bir hastalık olsa ambulans kapıya kadar gelebilir mi diyerek denetimlerimi aralıksız yaparım” İfadelerini kullandı.

“KEÇİÖREN, TÜRKİYE’DE KENDİ KENDİNE DÖNÜŞEN ŞEHİRDİR”

Mesai mefhumu olmaksızın Keçiören’e hizmet ettiklerini de belirten Altınok, şunları söyledi:

“Bu yıl ilçemize spor için yaptığımız yatırım 50 milyon TL değerindedir. Cumhurbaşkanımızın talimatı, Gençlik ve Spor Bakanımızın destekleriyle halı saha, voleybol sahası ve spor tesisi gibi birçok eseri Keçiören’e kazandıracağız. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Gençlik ve Spor Bakanımıza teşekkür ediyorum. Ben Keçiören çocuğuyum. 1994’te aday oldum, göreve başladım. Şimdi de Keçiören’i baştanbaşa geziyorum. Keçiören’de 6 haneden 5’i gecekonduda yaşıyordu. Şuanda dönüşen şehrimizin gerdanlıklarını yapıyor, var olanı da güzelleştiriyoruz. Keçiören, Türkiye’de en hızlı şekilde kendi kendine dönüşen şehirdir. Burada çok fazla TOKİ yapısı da yoktur.”

TÜRKİYE'DE İLK MASKE VE DEZENFEKTAN ÜRETİMİNİ BİZ YAPTIK

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede Türkiye’nin başarısına da değinen Altınok konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Şuanda Kovid-19 dönemindeyiz. Başta Avrupa ve Amerika olmak üzere bütün ülkeler yaşlılarına sahip çıkamadı. Türkiye bu ülkelere yardım gönderdi. Sağlık altyapımızın güçlü olması nedeniyle ülkemiz bu pandemi dönemini fazla hissetmedi. Bizler de temizlik, maske ve mesafe konularına bu yeni normal dönemde dikkat etmeliyiz. Pandemi döneminde Türkiye'de ilk maske ve dezenfektan üretimini biz yaptık. Cadde, sokak, park ve Pazar, hastane gibi birçok alanı dezenfekte ettik, etmeye de devam ediyoruz.”

“ŞAİRLERİMİZ, BİZİ BİZ YAPAN DEĞERLERİMİZİN TEMSİLCİLERİDİR”

Parka ismi verilen Şair Arif Nihat Asya’ya ilişkin de değerlendirmede bulunan Altınok, “Parkımıza Arif Nihat Asya ismini verdik. Bayrağı en iyi anlatan şairlerimizden birisidir. Karşıyaka mezarlığında bulunan mezarını her zaman ziyaret eder, Fatiha okurum. Şairlerimiz, bizi biz yapan değerlerimizin temsilcileridir. Arif Nihat Asya, Necip Fazıl Kısakürek, Mehmet Akif, Abdurrahim Karakoç milletimizin sesi, milletimizin çığlığıdır. Bu sanatçılarımız yaşadıklarını ve yaşananları en iyi şekilde bizlere aktarmışlardır. Rahmete giden tüm şair ve edebiyatçılarımızı rahmetle anıyorum. Bize bu vatanı vatan yapan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi de rahmet ve minnetle yad ediyorum” dedi.

Başkan Altınok konuşmasını, Arif Nihat Asya tarafından kaleme alınan “Bayrak” şiirini okuyarak tamamladı. Daha sonra park açılışı için katılımcılarla birlikte kurdele kesildi.