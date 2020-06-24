TÜİK 2019 Ölüm istatistiklerini açıkladı. Türkiye'de 2019 yılında ölen kişi sayısı 435 bin 941 oldu.

Geçen senenin ölüm istatistikleri belli oldu. Peki, geçen sene ölüm sayısı kaç? 2019'da kaç kişi öldü? Ölüm hızının en yüksek olduğu il hangisi? Ölüm nedenleri arasında neler var? Bebek ölüm hızı kaç?

Ölüm sayısı 2018 yılında 426 bin 449 iken 2019 yılında 435 bin 941 kişi oldu. 2019 yılında bir önceki yıla göre ölümler 9492 kişi arttı . Ölenlerin %54,6'sını erkekler, %45,4'ünü kadınlar oluşturdu.

Bin kişi başına düşen ölüm sayısını ifade eden kaba ölüm hızı , 2018 yılında binde 5,2 iken 2019 yılında binde 5,3 oldu. Diğer bir ifade ile 2019 yılında bin kişi başına 5,3 ölüm düştü .

Ölüm hızının en yüksek olduğu il hangisi?

Kaba ölüm hızının en yüksek olduğu il 2019 yılında binde 9,9 ile Kastamonu oldu. Bu ili binde 9,3 ile Sinop, binde 8,9 ile Balıkesir, binde 8,6 ile Edirne izledi. Kaba ölüm hızının en düşük olduğu il ise binde 2,4 ile Şırnak oldu. Bu ili binde 2,7 ile Hakkari, binde 2,9 ile Van ve binde 3,1 ile Batman ve Şanlıurfa izledi.

Ölüm nedenleri arasında neler var?

Ölümler nedenlerine göre incelendiğinde, 2019 yılında %36,8 ile dolaşım sistemi hastalıkları ilk sırada yer aldı. Bu ölüm nedenini %18,4 ile iyi ve kötü huylu tümörler, %12,9 ile solunum sistemi hastalıkları izledi.

Dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklı ölümler alt ölüm nedenlerine göre incelendiğinde, ölenlerin %39,1'inin iskemik kalp hastalığından, %22,2'sinin serebro-vasküler hastalıklardan, %25,7'sinin diğer kalp hastalıklarından öldüğü görüldü.

Dolaşım sistemi hastalıkları kaynaklı ölümlerin en yüksek olduğu il hangisi?

Dolaşım sistemi hastalıklarından ölenler illere göre incelendiğinde, 2019 yılında dolaşım sistemi hastalıklarına bağlı ölüm oranının en yüksek olduğu il %47,2 ile Aydın oldu. Bu ili %47,0 ile Denizli, %46,2 ile Kırıkkale, %44,2 ile Çanakkale izledi. Dolaşım sistemi hastalıklarına bağlı ölüm oranının en düşük olduğu il ise %24,5 ile Hakkari oldu. Bu ili %27,6 ile Van, %28,8 ile Kayseri, %29,7 ile Şırnak ve Ağrı izledi.

Bebek ölüm hızı kaç?

Bebek ölüm sayısı, 2018 yılında 11 bin 598 iken 2019 yılında 10 bin 770 olurken 828 azaldı. Bin canlı doğum başına düşen bebek ölüm sayısını ifade eden bebek ölüm hızı, 2018 yılında binde 9,3 iken 2019 yılında binde 9,1 oldu. Diğer bir ifade ile 2019 yılında bin canlı doğum başına 9,1 bebek ölümü gerçekleşti.