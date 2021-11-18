Geçen yıl 101 suç örgütü operasyonu düzenlendi

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı verilerine göre, organize suçlarla mücadele kapsamında geçen yıl 46 ilde 101'i mafya tipi suç örgütlerine yönelik 176 operasyon gerçekleştirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde, geçen yıl suç örgütlerine yönelik 46 ilde düzenlenen 176 operasyonda 2 bin 373 şüpheli gözaltına alındı.

KOM Daire Başkanlığı verilerinden derlenen bilgiye göre, organize suçlarla mücadele kapsamında geçen yıl 46 ilde 101'i mafya tipi suç örgütlerine yönelik 176 operasyon gerçekleştirildi.

Gözaltına alınan 2 bin 373 şüpheliden 891'i tutuklanarak cezaevine konuldu. Bir önceki yıl ise 174 operasyonda gözaltına alınan 2 bin 305 şüpheliden 748'i cezaevine gönderilmişti.

Operasyonların yüzde 56'sı büyükşehirlerde

Geçen yıl organize suç örgütlerine yönelik çalışmalar sonucunda, ilk sırada 25 operasyon ile İstanbul yer aldı. İstanbul'u 17 operasyonla Ankara, 14 operasyonla Adana, 10 operasyonla Muğla ve 8 operasyonla Bursa takip etti.

KOM operasyonlarının yüzde 56'sı İstanbul ve Ankara başta olmak üzere, coğrafi olarak İstanbul'a yakınlığı nedeniyle Bursa ve Tekirdağ ile Adana, Mersin, Antalya, Muğla ve İzmir'de gerçekleştirildi.

Operasyonların 101'i suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, 32'si nitelikli yağma, 23'ü tehdit ve şantaj, 17'si kasten yaralama ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, 3'ü ise kasten adam öldürme suçlarını kapsadı.

Geçen yılki KOM operasyonları önceki yıl ile karşılaştırıldığında, suç işlemek amacıyla örgüt kurmaya yönelik operasyon sayısı yüzde 22, tehdit ve şantaj kapsamında yapılan operasyon sayısı ise yüzde 21 arttı. 2020 operasyonlarında gözaltına alınan organize suç örgütü üyeleri arasında 49'unun kamu görevlisi olduğu belirlendi.