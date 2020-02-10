  • BIST 121.011
  • Altın 303,675
  • Dolar 5,9979
  • Euro 6,5689
  • Ankara -2 °C
  • İstanbul 5 °C
  • İzmir 7 °C
  • Konya -3 °C
»

Geçen yıl 389 milyar liralık gayrimenkul satıldı

Türkiye genelinde geçen yıl 2 milyon 338 bin gayrimenkul el değiştirirken, tapuda bu satışlarda 389 milyar liralık değer ibraz edildi.
Geçen yıl 389 milyar liralık gayrimenkul satıldı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı verilerine göre, tapuda el değiştiren gayrimenkul sayısı 2019'da önceki yıla göre azalırken, ibraz edilen değer arttı. 

2018'de 2,5 milyon adet gayrimenkulden 341 milyar lira, geçen yıl 2 milyon 338 bin 269 adet gayrimenkul (konut, iş yeri, arsa, tarla) satışından 389 milyar 239 milyon 975 bin lira elde edildi. Satışlar karşılığında beyan edilen tutar geçen yıl 2018'e göre yüzde 14,1 artış gösterdi.

Geçen yıl tapuda satışı gerçekleşen gayrimenkul başına ibraz edilen değer ise 166 bin lira oldu.

Tapu işlemlerinden elde edilen harç geliri 10 milyar 312 milyon lira olurken, bu rakam bağış, taksim, ipotek, intikal ve tahsis gibi diğer işlemlerden sağlanan harç gelirleriyle 10 milyar 924 milyon 221 bin liraya ulaştı.

İbraz edilen rakamda yüzde 97'lik artış 

Tapuda 2017'de 2 milyon 557 bin 543 gayrimenkul karşılığında 309 milyar 307 milyon lira, 2016'da 2 milyon 447 bin gayrimenkul karşılığında 260 milyar lira, 2015'te 2 milyon 381 bin işlemde 236 milyar lira ve 2014'te 2 milyon 211 bin işlemde 197 milyar 622 bin liralık değer ibraz edildi.

Son 5 yılda tapuda satışı gerçekleştirilen gayrimenkul sayısı yüzde 5,7 artışla 2 milyon 211 binden 2 milyon 338 bin adede yükselirken, satışlar karşılığında beyan edilen gelir yüzde 97 artışla 198 milyar liradan 389 milyar liraya ulaştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Turizm sektörü 2020'ye iyi başladı09 Şubat 2020 Pazar 11:20
  • Fed'in yeni para politikasında virüs uyarısı08 Şubat 2020 Cumartesi 08:15
  • Dolar yükselişe geçti07 Şubat 2020 Cuma 19:22
  • Bankada hesabı olanlar dikkat: Paralar devredilecek, bu adresten kontrol edin06 Şubat 2020 Perşembe 22:00
  • Elektrikte yeni tarife yolda06 Şubat 2020 Perşembe 09:15
  • Rus marketleri yönünü Türkiye'ye çevirdi06 Şubat 2020 Perşembe 09:07
  • Şeker fabrikası 37 bin 500 adet damacana su alacak06 Şubat 2020 Perşembe 08:01
  • Bakan Albayrak'tan Elazığ'dan önemli duyuru: Bir dakika bile kaybetmeden kararlar aldık05 Şubat 2020 Çarşamba 14:42
  • Sanayi kenti Bursa 2020'ye 'hızlı' başladı05 Şubat 2020 Çarşamba 11:25
  • Koronavirüs salgını Çin'den gelen kargoları da etkiledi05 Şubat 2020 Çarşamba 11:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti