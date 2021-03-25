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Geçen yıla oran ikinci el fiyatları yüzde 40'tan fazla arttı

Vatandaşın sıfır beyaz eşya ve mobilyadaki fiyat artışından kaynaklı ikinci ele yönelmesi orada da fiyatları arttırdı. Spotçu esnafının verdiği bilgiye göre geçtiğimiz yıla oranla ikinci el beyaz eşya ürünlerinde fiyatlar yüzde 40’tan fazla arttı. 
Geçen yıla oran ikinci el fiyatları yüzde 40'tan fazla arttı

Sıfır beyaz eşya ve mobilya fiyatlarındaki yükselişler ikinci el pazarlarını da etkiledi. Geçtiğimiz yıla göre fiyatlar neredeyse ikiye katlandı. İşin merkezi konumundaki İtfaiye Meydanı’nda ve Başkent’in farklı noktalarında bulunan ikinci el eşya satan dükkânlarda orta kalitede ürünler 300-400 liradan 700-800 liraya çıktı. Gazetemize bilgi veren spotçu esnafı bu artışın beyaz eşyadaki pahalılık ve eşyasını satan vatandaşın da yüksek rakam istemesi olduğunu söylüyor. İkinci el çarşılarında ortalama bir buzdolabı 1100 liradan satılırken çamaşır makinesi 800-900 bulaşık makinesi ise 700-800 liralardan satılıyor. 

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AİLELER DIŞINDA SIFIR ALAN KALMADI
Sıfır eşyayı genellikle mevcut ailelerin ya da yeni evlenecek çiftlerin aldığını belirten civar esnafı, “ İnsanlar evlilik dışında artık sıfır eşya almamaya başladı. Genelde tek yaşayanlar, öğrenciler, şehirleri değişen memurlar bizden ikinci el eşya alıyor. Sıfır eşyada fiyatlar çok yükseldi. Ve ürünler artık tamamen dijital hale geldi. Pek çok vatandaş eski manuel masrafsız cihazları kullanmayı tercih ediyor. Eski ürünler yeniye göre daha az arıza veriyor bu yüzden de daha çok tercih ediliyor. Ayrıca arıza yapsalar da parçaları ucuz, onarımları kolay oluyor. İşin aslında her şey ekonomiye dayanıyor diyebiliriz” dedi. 

FİYATLAR İKİNCİ ELDE YÜKSELDİ 
Talebin artmasının fiyatı da artırdığını belirten spotçu esnafı, “Fiyat artışlarımızın sebeplerinden birisi rağbet arttı. Arz talep meselesi bu işler. Talep artınca fiyatlar da yükseldi. Bir de teknik servis ücretleri ürünün onarımında kullanılan malzemeler bunlar da artışa neden oluyor. Sonuçta biz aldığımız bir ürünü bakımını yapmadan tamamen sorunsuz halde çalışır vaziyete getirmeden satışını yapmıyoruz. Onlar yapmak da bir maliyet. Geçtiğimiz yıla göre fiyatlar yüzde 40 civarında arttı diyebiliriz. Bugün ortalama rakamlar söyleyecek olursak 700-800 civarında çamaşır bulaşık makinesi 1000 lira civarlarından bir buzdolabı verebiliriz. Tabi bu ihtiyaca boyuta göre değişir. Yine ocaklar 150-200 lira civarında, salon için tek köşe koltuklar 1200-1500 lira civarında. Gardıroplar 2 kapaklı küçük olanlar 300-400 liralardan başlıyor. Mutfak masalar 200-300 sandalyeleri ise 50 -100 lira arasında değişiyor” diye konuştu. 

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Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

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