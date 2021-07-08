Ekspertiz raporu alırken dikkat edilmesi gerekenleri anlatan Otoexperim Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Ağca, “Bu maliyeti karşılayamayan birçok merdiven altı ekspertiz merkezi hala hizmet veriyor ve üretmiş oldukları ekspertiz raporları geçersiz” dedi.

Geçersiz oto ekspertiz raporlarına dikkat edilmesi gerektiğini belirten Ağca, “Test cihazlarının kalibrasyonları, Belediye ruhsatı, 3. Mali Mesul Sigortası, eğitimli personel, periyodik bakımlar gibi birçok önemli kritere sahip olarak alınabilen TSE-HYB belgesi için önemli bir yatırım yapılması gerekiyor. Türkiye genelinde 771, İstanbul genelinde 150 adet yetkili ekspertiz merkezi bulunuyor ve bu sayı sektör için yetersiz. 2. el araç alımında düzenlenen ekspertiz raporlarında TSE-HYB belgesi bulunmayan işletmelerin raporlarının hukuki bir geçerliliği yok ve bu da vatandaşlarımızı daha sonraki yaşayacağı sorunlarda mağdur edecektir. Tüketicilerin mutlaka araçlarına TSE-HYB belgeli merkezlerinde ekspertiz hizmeti almaları gerekiyor. Çünkü Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede 2. el oto satışı ekspertiz raporunda TSE-HYB belgesi olma zorunluluğu ağustos ayı itibariyle devreye girdi. Bu tarihten itibaren TSE-HYB belgesi olmayan işletmelerin düzenlemiş olduğu ekspertiz raporları noter satışlarında geçersiz” diye konuştu.

“SEKTÖRLE ALAKASI OLMAYAN KİŞİLER RAPOR ÜRETEBİLİR”

TSE-HYB belgesi için önemli bir yatırım yapılması gerektiğini vurgulayan Orhan Ağca, “TSE-HYB belgesinin işletmelere sağlamış olduğu katkılardan dolayı yurt dışında bulunan şubelerimizde de bu standartları uygulayarak kaliteli hizmeti global hale dönüştürmeyi hedefliyoruz. Fakat ülkemizde bu maliyeti karşılayamayan birçok merdiven altı ekspertiz merkezi hala hizmet veriyor ve üretmiş oldukları ekspertiz raporları geçersiz. Sektörle alakası olmayan kişiler de ucuz maliyetli makine ve eğitimsiz personelle ekspertiz merkezi açabilir ve rapor üretebilir. Mağduriyetler yaşanmaması adına tüketicilerin işletmelerden TSE-HYB belgesi ibrazı istemeleri gerekiyor” ifadelerini kullandı.