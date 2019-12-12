Geceye damga vuran Merih Demiral'a büyük övgü!

Juventus formasıyla Leverkusen karşısında başarılı performans gösteren Milli futbolcumuz Merih Demiral, hocası Maurizio Sarri tarafından da övgü aldı.

Juventus teknik direktörü Maurizio Sarri, Leverkusen'i mağlup ettikleri maçın ardından Merih Demiral'dan övgüyle söz etti. Deneyimli taktisyen, Merih Demiral'ın Leverkusen karşılaşmasındaki performansıyla ilgili, "Leverkusen karşısında savunmacılarımız her şeyi yaptı. Merih Demiral öne çıkıyor, çünkü daha patlayıcı, daha gösterişli. Dörtlü savunma oyununu iyi oynadık. Bugün Merih en agresif oynayan oyuncumuzdu ve bu yüzden diğerlerinden daha iyi göründü." ifadelerini kullandı.

Sarri, bir süredir Juventus savunmasında Merih Demiral'ı ilk 11'de sürekli oynatmadığı için hem İtalya basınında hem de Türk taraftarlar arasında eleştiriliyordu. Leverkusen maçının ardından bu performansı göstermesi ise İtalyan hocayı önümüzdeki haftalar için savunma kurgusu konusunda bir hayli zorlayacağa benziyor.