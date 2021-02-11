Geciken doğal gaz fatura borçları için taksit imkanı

İGDAŞ, gecikmiş doğal gaz fatura borçları için taksitli ödeme kampanyası başlattı.

Kredi kartına vade farksız 10 taksitle ödeme imkanı getirilirken, nakit ödemek isteyenler için de 4 taksit imkanı sunuldu. Türkiye’deki 17 milyon doğal gaz abonesinin yüzde 40’ına hizmet götürdüklerini söyleyen Genel Müdür Dr. Mithat Bülent Özmen, özellikle pandemi nedeniyle ödeme güçlüğü çeken abonelere nefes olmak istediklerini söyledi.



İGDAŞ, fatura borcunu ödeme güçlüğü çeken aboneleri için yeni bir kampanya başlattı. Buna göre, gecikmiş fatura borçları, kredi kartıyla, vade farkı, ilave ücret, komisyon olmaksızın 10 taksitte ödeme imkanı sunuldu. Kampanyadan faydalanmak için, 31 Mart tarihine kadar başvuruda bulunulabilecek.

10 TAKSİTLE ÖDEME YAPILIYOR, VADE FARKI YOK

Abonelerin pandemi nedeniyle ödeme güçlüğü çekme olasılığını gözettiklerini söyleyen İGDAŞ Genel Müdürü Dr. Mithat Bülent Özmen, “Vatandaşlardan gelen talepleri de dikkate alarak bir kampanya başlattık. 25 Aralık 2020 ve öncesinde iki veya daha fazla gecikmiş doğal gaz fatura borcu bulunan abonelerimiz, kredi kartıyla ödemek isterlerse 10 taksite kadar bölme ve eşit taksitte ödeme imkanı getirdik. Burada vade farkı ortaya çıkıyor fakat abonelerimize yansıtmayacağız” diye konuştu.

NAKİT ÖDEMELERDE 4 TAKSİTE BÖLÜNÜYOR

Dr. Özmen, “Kredi kartı kullanmayan veya mevcuttaki kredi kartının limiti yeterli olmayan kişiler için de nakit ödeyecek şekilde 4 taksite bölüyoruz. Yasal takibe düşmüş ya da daha önceden yapılandırmaya, taksitlendirilmeye konu olmuş faturalar kampanya kapsamında değil” dedi.

ABONELERE NEFES OLSUN İSTEDİK

Havaların soğumasıyla faturaların da yükseldiğini belirten Dr. Özmen, “Zaten güncel faturalar için taksitlendirme seçeneğimiz vardı. Bunun yanı sıra gecikmiş faturalar için başlattığımız kampanyayla da kışın etkisiyle tüketimin artması üzerine pandemi de gelince ödemekte zorluk çeken vatandaşlara nefes olsun istedik” ifadelerini kullandı.

SON BAŞVURU 31 MART’TA

Yoğun bir katılım olduğunu ve kampanyanı 31 Mart’a kadar devam edeceğini aktaran Dr. Özmen, “Cep telefonlarından İGDAŞ uygulamasına girerek, herhangi bir veznemize giderek veya web sitemizi ziyaret ederek kampanyaya kolaylıkla dahil olabilirler” dedi.

BİN 800 LİRALIK BORCUNU TAKSİTLENDİRDİ

Kampanyadan faydalanıp bin 800 liralık doğal gaz faturası borcunu taksitlendiren öğrenci Tolgahan Odabaş, “Pandemi olduğu için faturamı ödeyememiştim. Toplam borcum bin 800 liraya kadar çıktı, onu bugün 10 taksite böldüler. Hepsini birden ödemekte zorlanacaktım, iyi oldu” diye konuştu.

6 AYLIK FATURA BORCU VARDI

Özel sektörde çalışan Sultan Ayaz ise, “Yüksek gelen birkaç faturam vardı, ödeyememiştim. Kampanyayı duyunca geldim. Yaklaşık 6 aylık birikmişti, ödeme alamayınca faturalar kaldı. Bu dönemde kampanya iyi geldi. Kredi kartına taksit yaptırarak ödeyeceğim, cüzi bir rakama indi” ifadelerini kullandı.