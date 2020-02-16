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Geçim sıkıntısı yaşayan şoför kendini astı

Borçları nedeniyle geçim sıkıntısı yaşayan kamyon şoförü, kendini kamyona asarak yaşamına son verdi.
Geçim sıkıntısı yaşayan şoför kendini astı

Konya'da evli ve iki çocuk babası kamyon şoförü Mevlüt Çankaya, maddi sıkıntılar nedeniyle Konya Kamyon Garajı'da intihar etti.

Olay Konya'nın Selçuklu ilçesinde bulunan Kamyon Garajında meydana geldi. Kamyon şoförlüğü yapan 37 yaşındaki evli ve iki çocuk babası Mevlüt Çankaya, bir süre önce maddi sıkıntı yaşamaya başladı.

Geçtiğimiz günlerde kamyonu bozulan ve arkadaşlarının desteği ile yaptıran Mevlüt Çankaya, maddi sıkıntılara daha fazla dayanamayarak intihar etti.

OTOPSİ YAPILACAK

Sabah saatlerinde meydana gelen olayda, Mevlüt Çankaya'nın cansız bedenine ulaşan arkadaşları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk inceleme sonucu Mevlüt Çankaya'nın hayatını kaybettiğini belirlerken polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Mevlüt Çankaya'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Numune Hastanesi'ne götürüldü.

ELAZIĞ DEPREMİ İÇİN YARDIM ÇAĞRISI

İntihar eden Mevlüt Çankaya'nın, Elazığ depreminde yardım için kamyonunu ücretsiz tahsis ettiği ortaya çıktı. 37 yaşındaki kamyon şöforünün, 24 Ocak'ta meydana gelen depremin ardından sosyal medya hesabından, "Konya ve civarından Elazığ'a yardım olursa ücretsiz taşımaya hazırım" mesajını paylaştığı öğrenildi.

CHP'Lİ AKSÜNGER'DEN HÜKÜMETE ELEŞTİRİ

CHP'li Erdal Aksünger, Konya'da bir kamyon şöförünün 'geçim sıkıntısı' nedeniyle kendini kamyonuna asarak intihar ettiğini; olay yeri fotoğrafını da paylaşarak duyurdu.

Aksünger'in kişisel Twitter hesabından AK Parti'yi de eleştirerek yaptığı paylaşım şöyle:

"Konya'da bir kamyon şoförü kendini asarak intihar etmiş. Çarelerin tükendiği yer burası. İnsanlar sıkıntıdan yaşanlarına son verirken "şov yapmayın" diyebilen AKP'li var. Utanın. Yazık gerçekten"

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