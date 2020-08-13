Geçitteki dert sona erdi

Geçtiğimiz aylarda gündeme getirdiğimiz “Mamak Derbent Mahallesi'ndeki dert geçidi” başlıklı haberimizin ardından Büyükşehir Belediyesi harekete geçerek, alt geçidin kapalı olan bölümünü hizmete açtı.

Mamak Derbent Mahallesi’nde üç mahalleyi birbirine bağlayan, bir yönü kapalı olan ve sürekli kazaya sebebiyet veren alt geçitte çalışmalar tamamlandı. Geçtiğimiz aylarda gündeme getirdiğimiz “Mamak Derbent Mahallesi'ndeki dert geçidi” başlıklı haberimizin ardından Büyükşehir Belediyesi harekete geçerek Kayaş Caddesi üzerinde yer alan çift şeritli alt geçidin kapalı olan bir yönünü ulaşıma açtı. Bölge muhtarları Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a mahalleli adına teşekkürlerini iletti.

BİRÇOK KAZAYA NEDEN OLMUŞTU

Mamak Derbent Mahallesi Kayaş Caddesi üzerinde yer alan çift şeritli alt geçidin, yıllardır tam olarak faaliyete geçirilememesi birçok kazayı meydana getirmiş, bölge sakinleri sorunlarını gazetemiz aracılığı ile dile getirmişti. Gazetemizin sık sık gündeme getirdiği alt geçidin kapalı olan diğer bölümünü Büyükşehir Belediyesi ekipleri açarak faaliyete geçirdi.

ÇAĞRIDA BULUNMUŞLARDI

Bir şeridi trafiğe kapalı olan alt geçidin, geliş- gidiş yönünde yayalar ve araçların birlikte kullanmak zorunda kalması kazaya davetiye çıkarıyor ve bölgede sık sık kaza oluyordu. Kaldırımı ve ışıklandırması dahi bulunmayan alt geçitte araçlarla burun buruna gelen yayaların yürekleri her defasında ağızlarına geliyordu. Keskin virajlardan geçerek alt geçide ulaşıldığını belirten bölge halkı, yıllardır yaşanan tehlikenin bir son bulması için Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne çağrıda bulunuyor.

“HAYIRLI OLSUN”

Derbent Mahallesi Muhtarı Ekrem Yalçınkaya, Araplar Mahallesi Muhtarı Durmuş Yılmazer ve Köstence Mahallesi Muhtarı Zafer Görücü hizmetlerinden dolayı emeği geçen herkese teşekkür etti. Konu hakkında konuşan bölge muhtarları şu ifadeleri kullandı, “Hayırlı olsun. Derbent Şehit Serkan Dökmeci TCCD alt geçidinde çalışmaların sonuna gelindi. Asfalt serimi çalışması başladı. Bölgemiz için çok önemli olan alt geçit Araplar Mahallesi, Köstence Mahallesi, Dostlar Mahallesi, Tepecik Mahallesi sakinlerine hizmet verecek ve ulaşım kolaylığı sağlayacaktır.”

“TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

“MHP Mamak ve Ankara Büyükşehir İl Meclis Üyesi Naci Bayanlı'nın üstün gayretleriyle açılmasına başlanan çalışmalarda sona geldik. ASKİ Genel Müdürü ve Mamak Şube Müdürlerine Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İsleri Daire Başkanı Erol Gündüz’e emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.”



Emrah Özcan/İLKSAYFA