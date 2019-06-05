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Geçmiş uygarlıkların izleri bugüne taşınıyor

Malatya Arkeoloji Müzesinde yaklaşık 7 bin 500 yıllık mühürlerin de yer aldığı "Tarihe Atılan İmza Mühürler" sergisi, geçmişte bölgede kurulan uygarlıkların izlerini gözler önüne seriyor.
Geçmiş uygarlıkların izleri bugüne taşınıyor

Malatya Arkeoloji Müzesinde yaklaşık 7 bin 500 yıllık mühürlerin de bulunduğu "Tarihe Atılan İmza Mühürler" sergisi, geçmişte bölgede kurulan uygarlıkların izlerini bugüne taşıyor.

Malatya Arkeoloji Müzesinde özel olarak düzenlenen bölümde ziyarete açılan sergide Hitit, Asur, Roma, Doğu Roma ile Osmanlı dönemlerinde kullanılan binlerce yıllık mühürler, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Sergide, kentteki çeşitli höyüklerde yapılan kazılarda gün ışığına çıkarılan mühürlerin yanı sıra Malatya Arkeoloji Müzesine satın alma yoluyla kazandırılan yaklaşık 200 mühür bulunuyor.

MÖ 5500'lü yıllardan Hitit, Asur, Roma, Doğu Roma ile Osmanlı'ya kadar birçok devlet ve uygarlığın kullandığı mühürlerinin yer aldığı sergide, farklı ebatlarda ve şekillerdeki mühürler, dönemin bürokrasisini de bugüne taşıyor.

Malatya Arkeoloji Müzesi Müdürü Mustafa Bayam, mühürlerin geçmişte resmi belgelerde kullanıldığını belirtti.

Önceki yıllarda takı, mezar taşı ile kandil temalı sergiler düzenlediklerini anlatan Bayam, bu yıl da mühür sergisi açtıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Milattan Önce 5 bin 500'lü yıllardan günümüze kadar kullanılan mühürleri sergiliyoruz. 200 civarında mühür ile bu mühürlerin baskılarını sergiliyoruz. Amacımız mühürlerin önemine dikkat çekmek. Malatya'daki Arslantepe, Caferhöyük, Köşgerbaba gibi höyüklerde bulunan mühürler ile satın alma yoluyla elde ettiğimiz mühürleri sergiliyoruz. Sergimizde Kalkolitik Dönem'den (MÖ 5500-3200) günümüze kadar kullanılan mühürler yer alıyor."

Mühürlerin pişmiş toprak, taş, kemik ve metal gibi farklı malzemelerden yapıldığını, üzerlerinde farklı motifler bulunduğunu aktaran Bayam, "Neolitik dönemdeki mühürler daha çok pişmiş topraktan yapılan mühürler. Bunların üzerinde geometrik desenler var. Daha sonra sert malzemelerden ve metalden yapılan mühürler kullanılıyor." bilgisini aktardı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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