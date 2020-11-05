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Gediz'de hırsızlık şüphelisi 3 kadın yakalandı

KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde, hırsızlık şüphesi 3 kadın, polis tarafından yakalandı.
Gediz'de hırsızlık şüphelisi 3 kadın yakalandı

Uluoymak Mahallesi 30. Sokak'ta devriye görevi yapan Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün akşam saatlerinde, kendilerini görünce tedirgin olan 3 kadından şüphelenip, takibe aldı. Polis tarafından takip edildiklerini fark eden şüpheliler F.T., G.A. ve M.U., daha önce çeşitli yerlerden çaldıkları altın bileklik, zincir ve çerçevesi Reşat kolyeyi yol kenarına atmak isterken suçüstü yakalanıp, gözaltına alındı.

Polisteki işlemlerinin ardından 3 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.

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