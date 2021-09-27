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Gediz'de kavşakta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde, kavşakta otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Gediz'de kavşakta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, bugün saat 15.00 sıralarında, Gediz-Uşak Karayolu'nun 10'uncu kilometresindeki Çeltikçi Köyü Kavşağı'nda meydana geldi. Gediz'den Uşak yönüne giden Mustafa Şevik (44) yönetimindeki 34 BFF 758 plakalı otomobil, kavşakta kontrolsüz şekilde anayola çıktığı iler sürülen Kamil Çeltik (79) yönetimindeki 41 AFY 436 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan hafif ticari araç yol kenarındaki refüje çarparak yan yattı.

Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Kamil Çeltik, olay yerinde hayatını kaybederken, yanındaki eşi Adalet Çeltik (72) ve kızı Semra Çeltik (36) ile diğer otomobilin sürücüsü Mustafa Şevik yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Yaşamını yitiren hafif ticari araç sürücüsü Çeltik'in cesedi de savcı ve jandarmanı olay yerindeki incelemlerinin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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