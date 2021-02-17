Geert Wilders’ı paspas oldu

Hollandalı parlamento üyesi Geert Wilders, Keçiören sokaklarında paspas oldu.

Geert Wilders’ın Türkiye’yi, Türk milletini ve özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan söylemlerine karşı propaganda çalışması yapan Keçiören Belediyesi Gençlik Meclisi üyeleri, tepkilerini “Faşist Geert Wilders” yazılı paspaslar ile gösterdi. Gençler, ilçenin farklı noktalarına üzerinde adının yazıldığı paspasları koyarak Hollandalı milletvekilini kınadı.

FAŞİSTLER ANCAK BU MİLLETİN AYAĞINA PASPAS OLUR

Wilders’ın davranışının ahlak ve edep dışı olduğunu vurgulayan Keçiören Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Av. Ömer Cihat Mert, “Kendi ırkçılık ve faşistliklerini örtmeye kalkan, insalıktan nasibini almamış bu zihniyet kendi karanlık geçmişini örtmek için her defasında bizim değerlerimize saldırıyor. Cumhurbaşkanımıza yapılan saldırı bu millete yapılmıştır, şiddetle kınıyoruz. Bu zihniyet ve aynı amaçlarda buluşan faşist ortakları ancak bu milletin ayağına paspas olur. Biz de ilçemizdeki farklı noktalara bu şahsın adının yazılı olduğu paspaslar yerleştirerek vatandaşımızın ayağına serdik.” dedi.

KENDİMİZİ HATIRLATTIK

Geert Wilders’ın daha önce de aynı edepsizliği yaptığını belirten Mert, “Bilindiği gibi bu şahıs; her daim mazlumun sesi olan, milli menfaatlerini her platformda savunan Türkiye’ye ve Cumhurbaşkanımıza daha önce de bazı edepsizlikler yaptı. O zaman da buna benzer bir çalışmayla sesimizi kendisine duyurmuştuk, hatta kendisi de pişkin bir şekilde çalışmamızı paylaşmıştı. Şimdi bu faşist vekile tekrar kendimizi hatırlattık. Cumhurbaşkanımıza yapılan bu ahlaksızlığın, bu edepsizliğin sonuna kadar karşısındayız.” diye ekledi.