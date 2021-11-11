  • BIST 1.639,170
  • Altın 595,15
  • Dolar 9,9298
  • Euro 11,4056
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 4 °C
»

'Geleceğe Nefes' kampanyası sertifikasına e-devlet üzerinden ulaşılabiliyor

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilen "Geleceğe Nefes" kampanyası kapsamında her vatandaş, dikilen fidanlara karşılık kendi adlarına düzenlenen sertifikalarını, e-devlet üzerinden görüntüleyebiliyor.
'Geleceğe Nefes' kampanyası sertifikasına e-devlet üzerinden ulaşılabiliyor

Edinilen bilgiye göre, Milli Ağaçlandırma Günü çerçevesinde, bugün 81 ilin yanı sıra birçok ülkede planlanan etkinliklere milyonlarca vatandaşın katılımı bekleniyor.

Kampanya kapsamında, vatandaşlar, dikilen fidanlara karşılık kendi isimlerine özel düzenlenen "Geleceğe Nefes" sertifikasına e-devlet sisteminden ulaşabiliyor.

Sertifikada kişilerin adına dikilen 3 bölgenin isminin yanı sıra "Bugün fidan yarın nefes diyerek fidan sahiplendiğiniz, geleceğe nefes olduğunuz için teşekkür ederiz." mesajı yer alıyor.

Etkinlik çerçevesinde, yıl sonuna kadar Orman Genel Müdürlüğü tarafından yetiştirilen 252 milyon fidanın "geleceğe nefes" olması bekleniyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Benzinde 32 kuruş indirim10 Kasım 2021 Çarşamba 16:45
  • Cezayir ile LNG ticareti görüşmeleri olumlu seyrediyor10 Kasım 2021 Çarşamba 16:43
  • Bakanlık duyurdu: Marmaray'da bir rekor daha kırıldı10 Kasım 2021 Çarşamba 12:12
  • İTO'dan çalışan ücretleri için 4 öneri10 Kasım 2021 Çarşamba 12:03
  • İşsizlik rakamları açıklandı10 Kasım 2021 Çarşamba 10:07
  • Altın tüm zamanların rekorunu kırdı10 Kasım 2021 Çarşamba 09:54
  • Dolarda son durum10 Kasım 2021 Çarşamba 09:29
  • TRT payı ve enerji fonunun kaldırılmasıyla meskenlerin elektrik faturası yıllık 930 milyon lira azalacak09 Kasım 2021 Salı 15:26
  • Bakan Bilgin'den EYT açıklaması09 Kasım 2021 Salı 14:47
  • Bakan Dönmez: Karadeniz'den yeni müjdeler için gün sayıyoruz09 Kasım 2021 Salı 14:36
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti