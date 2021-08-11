Etimesgut Belediyesi, son 10 yılda "Dikili bir Ağacın Olsun, Geleceğe Nefes Ol' adıyla düzenlediği ağaç dikme kampanyalarıyla ilçenin dört bir yanını ağaçlarla donattı.

Her biri 8-10 yıllık yetişkin 60 bin ağaçla 1 milyon yüz bin metre kare alanı ağaçlandırdı. Dikilen her bir ağaca damlama sistemi kuruldu, ağaçların bakımları yapılarak kuruyan ağaçların yerine yenileri dikildi. Oluşturulan orman ve koruluk alanların yanı sıra 400'ü aşkın park ve yeşil alan da Etimesgut halkının hizmetine sunuldu.

Parklara da yine zemin ve toprak yapısına uygun ağaç ve bitki örtüsü dikildi.

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, yerel yönetimlerin geleceğe bırakacağı en önemli hizmetlerin başında park ve ormanların geldiğini söyledi.

Ağacı, yeşili parkı bahçesi olmayan şehirlerin çağdaş şehirler arasına girmesinin mümkün olmadığın belirten Demirel, "Ağaçlandırma çalışmalarına büyük önem veriyoruz. dikilen her bir ağaçla yapılan parklarla yakından ilgileniyorum. Yaklaşık 30 milyon metre kare mücavir alanına sahip ilçemizin onda birinden fazlasını ağaçlandırdık. 1.1 milyon metre kare orman ve koruluk alan yaptık, 400'ün üzerinde park 3.5 milyon metre kareyi aşan yeşil alan oluşturduk. Açıkçası nerede boş bir alan bulsam hemen ağaç dikme gayreti içindeyim. Yangınlarda ormanlarımız, ciğerlerimiz yansa da biz ilçemizin dört bir yanına ağaç dikmeye, geleceğe nefes olmaya devam edeceğiz" dedi.

İŞTE ETİMESGUT'UN EN BÜYÜK ORMANLIK ALANLARI

150 bin m²'lik Atatürk Ormanı

135 bin m²'lik Cumhuriyet Ormanı

120 bin m²'lik 17 Şubat Şehitleri Hatıra Ormanı

60 bin m²'lik 23 Nisan Hatıra Ormanı

100 bin m²'lik 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı

55 bin m²'lik Aybüke Yalçın Hatıra Ormanı

50 bin m²'lik Şehit Murat Üçöz Hatıra Ormanı

40 bin m²'lik Atayurt Ormanı