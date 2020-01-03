Geleceğe 'STEM'le hazırlık

Pursaklar’daki öğretmenlere, gelişmiş ülkelerin eğitim müfredatında bulunan bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik gibi 4 önemli disiplinin bir araya getirilmesiyle oluşturulan ‘STEM’ eğitici eğitimleri verildi.

STEM eğitimi veren Muharrem Tusun, “Öğretmenlerimiz burada öğrendikleri bilgileri okullarında öğrencilerine aktaracaklar” dedi. Eğitimler kapsamında 4 önemli disiplin arasındaki ayrımı ortadan kaldırarak, proje tabanlı eğitim yaklaşımıyla soru soran, araştıran, üreten ve yeni buluşlar yapabilen bir neslin yetiştirilmesi amaçlanıyor.

Ankara Kalkınma Ajansı’nın 2019 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında desteklenmesi uygun bulunan “Pursaklar Geleceğe STEM ile Hazırlanıyor” projesi kapsamında ilçedeki çeşitli okullardan gelen 40 öğretmene bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik disiplinlerinin bir araya getirilmesiyle oluşturulan kısa adı STEM olan eğitim modeli konusunda eğitimler verildi. Eğitime Pursaklar İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıçgil ve Pursaklar İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Nuray Özge Sağbaş da katıldı.

ÜRETEN GENÇLİĞİN YETİŞTİRİLMESİ AMAÇLANIYOR

Pursaklar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde TUSUN Akademi’den uzman eğitimci Muharrem Tusun, Yağmur Yılmaz ve Eyüp Yılmaz tarafından ilçede görev yapan fen ve teknoloji, bilişim teknolojileri, sınıf, matematik ile teknoloji tasarım gibi farklı branşlardaki öğretmenlere STEM eğitimleri verilmeye başlandı. Eğitimler kapsamında fen, teknoloji, mühendislik, matematik disiplinleri arasındaki ayrımı ortadan kaldırarak, bu disiplinler arasında tam bütünleşmeyi uyumlu bir şekilde oluşturup proje tabanlı eğitim yaklaşımıyla soru soran, araştıran, üreten ve yeni buluşlar yapabilen bir neslin yetiştirilmesi amaçlanıyor.

ÖĞRETMENLER ÖĞRENCİLERİNE AKTARACAK

Gerçekleştirilen eğitimlerle ilgili olarak açıklamalarda bulunan Tusun Akademi Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Tusun, “Pursaklar’daki öğretmenlere 2023 eğitim vizyonu kapsamında STEM eğitim modelini yaygınlaştırmak amacıyla STEM eğitici eğitimi verildi. Bu eğitimler ile birlikte öğretmenlerimiz el becerilerini geliştirip aktiviteler yapacaklar ve burada öğrendikleri bilgileri okullarında öğrencilerine aktaracaklar. STEM eğitici eğitim yaklaşımıyla, öğrencilerin üretim ve buluş yapma alanında yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, problem çözme gibi yetenekleri geliştirilecek” dedi.

STEM, BEŞERİ SERMAYEYE OLUMLU KATKI SAĞLAYACAK

STEM yaklaşımı ile tüm dünyada “kendin yap” kültürünün hızla yayıldığına dikkat çeken Tusun, “Bu yaklaşım öğrencilerin teknolojik tasarımlar yapması, keşfetmesi, üretmesi ve uygulaması için önemli bir akım. Bu çerçevede Pursaklar ilçesinde yürütülecek eğitici eğitimi programının ilçenin eğitim kalitesine katkı sağlaması hedefleniyor. Gelişmiş ülke müfredatlarında yer alan bu eğitim programlarının, ülkemizde yaygınlaşmasının gelecek yıllarda beşeri sermayeye olumlu katkı sağlamasını bekliyoruz” diye konuştu.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

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