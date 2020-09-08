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'Geleceğin İletişimcileri Yarışması' ön eleme sonuçları açıklandı

TRT'nin bu yıl 6.'sını düzenlediği "Geleceğin İletişimcileri Yarışması"nda 5 kategoride 116 eser ön elemeyi geçerek jüri değerlendirmesine girmeye hak kazandı.
'Geleceğin İletişimcileri Yarışması' ön eleme sonuçları açıklandı

TRT açıklamasına göre, kurumun değerleri ve birikimlerini gençlerle paylaşıp, onları desteklemek amacıyla düzenlediği yarışmaya bu yıl, Radyo Yayıncılığı, Televizyon Yayıncılığı, Haber Yayıncılığı, İnternet Yayıncılığı ve Ev Hayat Dolu kategorilerinde 76 üniversiteden başvuru oldu.

Ön eleme sonuçları www.trtgeleceginiletisimcileri.com adresi ve yarışmanın sosyal medya hesaplarından duyruldu.

Açıklamada görüşüne yer verilen TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, TRT olarak gençlere yatırım yaptıklarını ve onları desteklediklerini belirterek, "Bu yıl altıncısını düzenlediğimiz 'Geleceğin İletişimcileri Yarışması' gençleri yüreklendirmek, üretmeye teşvik etmek, yeni teknolojilere adapte etmek ve hikaye anlatım dilini geliştirmek amacıyla düzenlediğimiz bir etkinliktir. Gelen başvurulara baktığımızda da bu düşüncemizin karşılık bulduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Eren, şunları kaydetti:

"Pandemi nedeniyle öğrenci arkadaşlarımıza yönelik birçok organizasyon ya iptal edildi ya da ertelendi. Biz onların dört duvar arasında da olsa kreatif işler ortaya koyabileceklerine inandık ve bu doğrultuda Geleceğin İletişimcileri Yarışması'na 'Ev Hayat Dolu' isminde yeni bir kategori de ekledik. Belirtmem gerekir ki gençler çok güzel eserler ortaya koydular."

Yarışmaya uluslararası katılım
Türkiye, Balkanlar, KKTC ve Orta Asya ülkelerindeki lisans ve ön lisans öğrencilerine yönelik yarışmaya; iletişim, güzel sanatlar, beşeri ve sosyal bilimler fakülteleri ile meslek yüksekokulların iletişim bölümlerinden öğrenciler katıldı. Gençlere, medya profesyonelleriyle buluşma imkanı da sunan yarışma aynı zamanda farklı programlar çerçevesinde TRT'de kariyer fırsatı da sağlıyor.

Daha önce Radyo, Televizyon, Haber ve İnternet Yayıncılığı olmak üzere 4 ana kategoride düzenlenen yarışmaya bu yıl, pandemi nedeniyle TRT'nin de yayınlarında özellikle üzerinde durduğu ve slogan haline getirdiği "Ev Hayat Dolu" kategorisi eklenerek, gençlere bu kategoriye teması "salgın" olan eserleriyle başvuru imkanı tanındı.

Finale kalan 116 eser jüri tarafından değerlendirilerek kazanan isimler ekim ayında ödüllerini alacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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