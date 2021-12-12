Geleceğin liderleri Mamak Çocuk ve Gençlik Meclisi’nden çıkacak

Mamak Belediyesi, çocuklara, kent yönetiminde karar alma ve söz mekanizmalarına katılmalarını, temsil yeteneklerinin geliştirilmesi ve demokrasi kültürünün erken yaşlardan itibaren kazandırılması amacıyla Çocuk ve Gençlik Meclisi’ni açtı.

Meclisin açılışına Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak İlçe Milli Eğitim Müdür Mustafa Özel, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Meclisin açılış konuşmasını yapan Başkan Köse, “Güzel ilçemizde bir ilki gerçekleştiriyoruz. Oluşturduğumuz bu meclislerde özgürce hiçbir sınırlama olmaksızın tüm fikirlerimizi ifade edebilecek, demokrasinin ne kadar özel ve güzel bir olgu olduğunu anlayacaksınız. Sizlerin fikirlerinize çok saygı duyuyor ve bir o kadar da önemsiyoruz. İnanıyoruz ki sizler her zaman iyinin güzelin ve doğrunun peşinde olacaksınız” dedi.

Geleceğe değer veren bir ülkeyiz

Çocukların ve gençlerin yönetime katılması konusunda bir irade ortaya koyduklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Sevgili çocuklar sizler okullarımızda geleceğe hazırlanırken, bu meclis vesilesi ile bir taraftan da yaşadığınız ilçedeki olaylara katkıda bulunmanızı, bir taraftan da şehrinize karşı duyarlılık sahibi olmanızı amaçladık. Bu meclis toplantılarımızda, illerimizde ve farklı ülkelerden gelen çocuklarla beraber sizleri bir araya getireceğiz. Dolayısıyla ulusal ve uluslararası kültürlerle hem bir diyalog kurulmuş olacak hem de bir tecrübe paylaşımı yapma fırsatı yakalayacaksınız. Ben özellikle bu meclisten Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum. Seçme ve seçilme yaşını 18'e indirdi. Bu çok özel bir şey dünyada çok nadir görülen bir durum. Bu da gençlerimize ne kadar kıymet verdiğimizi, gençlerimizin ülkemizin geleceği için ne kadar değerli bir hazine olduğunu ve onlara sorumluluk vererek ülkenin yönetime katılması konusunda nasıl değer verildiğinin en önemli göstergesi oldu” dedi.

Bu meclis gelecek için önemli bir vesile olacak

Gelecek kuşakların temsil ve kabiliyet yeteneklerini geliştirmesi konusunda Çocuk ve Gençlik Meclisi’nin ilçeye önemli bir katma değer sağlayacağını ifade eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel,“Mamak Belediye Başkanımız Sayın Murat Köse, demokrasi sürecini sizlerin daha erken öğrenmeniz ve ayrıca yaşadığımız şehre ve ilçeye sizin gözünüzle bakabilme fırsatı sağladığı için öncelikle kendisine çok teşekkür ederiz. Gelecek günlerde de İnşallah memlekete hizmet için bu basamakları vesile kılmasını umut ediyorum. Eğitim öğretim hayatınızda hepinize başarılar diliyorum” dedi.