Geleceğin Şampiyonları Yetişiyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sporu ve sporcuyu desteklemeye devam ediyor.

Başkent’te yaşayan dezavantajlı ailelerin çocuklarını spor yapmaya teşvik etmek amacıyla hayata geçirilen “Ankara’da Gençler Sporla Buluşuyor: 300 Çocuk 300 Sporcu” projesi kapsamında ücretsiz eğitimler başladı. ASKİ Spor Kulübü, 7-14 yaş aralığındaki çocukları 7 farklı branşta ulusal ve uluslararası müsabakalara uzman antrenörler eşliğinde hazırlıyor. Kulüp, ailelerden gelen yoğun talep nedeniyle kayıt başvuruları almaya devam ediyor.

Başkent’te sporu ve sporcuyu destekleyen projelere imza atan Ankara Büyükşehir Belediyesi şimdi de “Ankara’da Gençler Sporla Buluşuyor: 300 Çocuk 300 Sporcu” projesini hayata geçirdi.

ASKİ Spor Kulübü, proje kapsamında 7-14 yaş aralığında Başkent’te ikamet eden ve öncelikle dezavantajlı ailelerin çocuklarını spora teşvik etmek ve sporu sevdirmek amacıyla ücretsiz eğitimleri başlattı.

BİN 200’DEN FAZLA AİLE ÇOCUKLARINI KAYIT YAPTIRDI

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından 11 Eylül 2021’de açıklanan projeye Başkentli aileler yoğun ilgi gösteriyor.

Bugüne kadar bin 200’den fazla ailenin çocuklarını kayıt yaptırdığı spor eğitimleri, 7 farklı branşta uzman antrenör ve eğitmenler tarafından veriliyor. Spor yapmaya uygun ve sağlık raporu alan çocuklar; güreş, jimnastik, tekvando, badminton, boks, halter ve yüzme dallarında geleceğin şampiyonları olarak hazırlanıyor.

GÜREŞ BRANŞINA REKOR BAŞVURU

ASKİ Spor Kulübü’nün en çok başarı sağladığı spor branşlarından biri olan güreşe 500 öğrenci katılırken 7 branştaki eğitimler; Rıza Kayaalp & Taha Akgül Spor Kompleksi, Sincan Gençlik Spor Salonu, Ulus Yaşar Doğu Spor Salonu, Keçiören Taha Akgül Spor Salonu, Keçiören 23 Nisan Ortaokulu ile Kızılcahamam Gençlik Spor Salonu’nda veriliyor.

Geleceğin şampiyonlarını yetiştirmek için bu projeyi başlattıklarını belirten ASKİ Spor Kulübü Koordinatörü Abdullah Çakmar, Başkentli tüm çocukları spor yapmaya teşvik etmeyi hedeflediklerini anlattı:

“Yeni Taha Akgül ve Rıza Kayaalp’ler yetiştirmek için projemizi başlattık. Şehit ve gazi aileleri başta olmak üzere öncelikle ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarından belirlediklerimizi topluma kazandırarak ahlaklı sporcular yetiştirmeyi arzuluyoruz. Burada spor eğitimlerinin yanı sıra kültür ve sosyal etkinlikler de düzenleyeceğiz. Bizlere her zaman destek veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’a ve ASKİ Spor Kulübü Başkanı Yüksel Arslan’a teşekkür ediyorum.”

VELİLERİN GÜVENDİĞİ SPOR KULÜBÜ: ASKİ SPOR

Antrenmanlarda ter döken çocuklar kadar onları izlemeye gelen aileleri, spora ve sporcuya verdiği destek nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediyesine şu sözlerle teşekkür ettiler:

-Barış Altındağ (Veli): ‘‘ASKİ Spor’un çocuklarımıza sosyalleşme ve spor yapma imkanı sağlaması bizleri çok memnun etti. Geleceğin şampiyonları burada yetişiyor.”

-Zübeyde Dilek Altındağ (Veli): ‘‘ASKİ Spor elde ettiği başarılarla kalitesini ispatlayan bir kulüp. Oğlumu güreş branşında eğitimlere gönderdim, umarım geleceğin en başarılı sporcularından biri olur. Bizlere böyle bir imkan sağladığı için Ankara Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum.”

-Seyhan Bakır (Veli): ‘‘ASKİ Spor’un düzenlemiş olduğu spor eğitimlerinin çocuğuma çok şey katacağına inanıyorum. İdmanlara büyük bir istekle geliyor. Sosyal açıdan kendisini geliştirecek ve en önemlisi spor ahlakı ile yetişecek. Hocalarımız çocuklarımıza çok değer veriyorlar ve onlarla yakından ilgileniyorlar. Böylesine anlamlı bir projeyi başlattığı için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’a ve ASKİ Spor’a ayrıca çok teşekkür ederim.”

-Kadir Erol (Veli): ‘‘Antrenmanları yakından takip ediyorum. Hocalarımız çocuklarımızla yakından ilgileniyor ve onlara profesyonelce eğitim veriyor.”

-Tuncay Yaman (Veli): ‘‘ASKİ Spor bünyesinde şampiyonları barındıran bir kulüp ve ben de bu nedenle çocuğumu eğitime getirdim.’’

-Nefise Beşir: ‘‘Burada antrenman yapıyoruz, oyunlar oynuyoruz, çok eğleniyoruz.’’

-Ramazan Bektaş: ‘‘Güreş eğitimine katıldım. Derslerimiz çok eğlenceli geçiyor.’’

-Mihraç Kaşkaya: ‘‘Hocalarımız bizimle yakından ilgileniyor.’’

-Emin Bayoğlu: ‘‘Büyüyünce milli güreşçi olmak istiyorum. Derslerimiz çok güzel geçiyor, hocalarımız yapamadığımız hareketleri gösteriyor.’’

-Ali Kayra Ergenç: ‘‘Büyüyünce Taha Akgül gibi başarılı bir güreşçi olmak istiyorum.’’

-Yiğit Taha Yüzbaşı: ‘‘Güreş antrenmanlarımız çok eğlenceli, güzel vakit geçiriyoruz.’’

Ailelerden gelen yoğun talep üzerine ASKİ Spor Kulübü projede belirtilen sayının üzerinde kayıt başvurusu alırken, ayırt etmeden yeni talepleri de kabul edecek.