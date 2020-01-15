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Geleceğin sanatçıları Kahramankazan KAGEM'de yetişiyor

Kahramankazan Belediyesi Gençlik Merkezi’nce sanat, kişisel gelişim, eğitim ve birçok alanda verilen kurslar gençler tarafından yoğun ilgi görüyor.
Geleceğin sanatçıları Kahramankazan KAGEM'de yetişiyor

Kahramankazan Belediyesi Gençlik Merkezi’nce düzenlenen kurslarda satrançtan resme, işaret dilinden gitar ve teknolojiye kadar birçok farklı alanda eğitim veriliyor. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği kurslarda geleceğin sanatçıları yetişiyor. Gençler kurslarda hem öğreniyor hem de eğlenceli bir ortamda güzel dostluklar kurma fırsatı yakalıyor. KAGEM’de öğrencilerin derslerine yardımcı olacak etüt çalışmaları da yapılıyor. Resim, gitar, bağlama, akıl oyunları, hızlı okuma, teknoloji ve okuma yazma kursları en çok ilgi gören branşlar arasında yer alıyor. Sanat kurslarının yanı sıra okuma yazma bilmeyen yetişkinlere de okuma yazma öğretiliyor.

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Özel önem veriyoruz

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, kurslara gençlerin yoğun ilgi göstermesinin kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, “Belediye olarak ilçemizdeki kültür, sanat ve eğitim alanlarına özel bir önem veriyoruz. Bu alanda önemli çalışmalara imza atıyoruz. Gençlik Merkezimizdeki kurslara katılan gençlerimizin, yavrularımızın mutluluklarını görmek bizleri işimizi daha iyi yapmak noktasında ayrıca motive ediyor. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz, çocuklarımız burada satranç oynuyor, resim yapıyor, bağlama ve gitar çalıyorlar. Birçok alanda düzenlenen kurslara katılıyorlar. Uzman eğitmenlerimiz kendileriyle birebir ilgileniyor. Gençlerimizin sanat ve kişisel gelişim alanındaki bu heyecanlarını görmek bizim için ayrı bir mutluluk. Merkezimizde geleceğin sanatçılarının yetişmesi için elimizden geleni yapıyoruz” diye konuştu.
 

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