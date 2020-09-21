Geleceğin yazarları "Yazarlık Atölyesi"'nde yetişecek

Sincan Belediyesi yazın dünyasına adım atmak isteyen, bu alanda kendini geliştirmek isteyen yeteneklere ışık oluyor.

Sincan Belediyesi birbirinden zengin içeriklere sahip kültür ve sanat etkinliklerini internet üzerinden seyirciyle buluşturmayı sürdürüyor. 7’den 70’e herkese hitap eden etkinlikler vatandaşların takdirini topluyor. Edebiyat ve tarih söyleşileri, kişisel gelişim eğitimleri, çocuklara ve yetişkinlere hitap eden tiyatrolar, bilgisayar eğitim kursları gibi birçok etkinlik dijital ortamdan izleyici ile buluşuyor.

“Yazarlık Atölyesi” Dijital Ortamda

Bu yıl ilki düzenlenecek olan Millet Kıraathaneleri Öykü Yarışması’na başvurular tüm hızıyla devam ederken, Sincan Belediyesi “Yazarlık Atölyesi” ile duygularını, anılarını, hayallerini kâğıda dökmek isteyenlere yol gösteriyor.

Yazar Sadık Yalsızuçanlar, “Yazı nedir, yazarlık nedir, yazı yazma süreçleri ve türleri nelerdir gibi sorulara yanıt vererek yazın dünyasına girmek isteyenlere ışık oluyor. Ünlü yazarların hayatlarından örnekler veren Yalsızuçanlar, bu işe gönül verecek olanlara tavsiyelerini sıralıyor. Yazma eyleminin formüllerle olmayacağı; araştırmalara, yoğun çabaya bağlı olduğu vurgulanıyor.

Edebiyat dünyasına gönül verenler daha fazla püf noktaya ekultur.sincan.bel.tr internet adresinden ulaşabilir.