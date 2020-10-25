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Geleceğin yıldız atletleri yarışlara Kapadokya'nın engebeli arazilerinde hazırlanıyor

Nevşehir Atletizm Takımı'ndaki sporcular, ulusal ve uluslararası şampiyonalara hazırlık amacıyla kros çalışmalarını Kapadokya'daki vadiler arasında doğayla iç içe yapıyor.
Geleceğin yıldız atletleri yarışlara Kapadokya'nın engebeli arazilerinde hazırlanıyor

Nevşehir'de, Türkiye, Avrupa ve dünya atletizm şampiyonalarına hazırlanan sporcular, pistteki çalışmalarının yanı sıra beden dayanıklılığını artırmak amacıyla Kapadokya'daki engebeli vadilerde antrenman yapıyor.

Farklı kategorilerde madalya sahibi milli atletler ve milli takım adayı sporcular, Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün koşu pistindeki rutin antrenmanlarının yanı sıra Göreme beldesi ile Çavuşin köyü çevresinde peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadilerde kros çalışıyor.

Yıldızlar kategorisindeki atletler, peribacalarının bulunduğu alanlarda, vadi sırtlarına tırmanış ve iniş gerçekleştirerek hem yoğun tempo antrenman yapıyor hem de doğal güzellikler arasında temiz bir atmosferde etkinlik imkanı buluyor.

Milli Takım ve Nevşehir Atletizm Takımı Antrenörü Resul Köstekçi, AA muhabirine, atletizmin beden ve kas gücüne dayalı bir spor olduğunu, uluslararası doğa sporlarına ev sahipliği yapan Kapadokya'nın coğrafi yapısının bu spor dalındaki ağırlaştırılmış antrenman stili için elverişli olduğunu belirtti.

"Arazideki antrenmanların verimini alıyoruz"
Atletizmin sabır ve uzun süreli çalışma gerektirdiğini anlatan Köstekçi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında bu yıl yarışmaların ertelendiğini, bu durumu avantaja çevirerek çalışmalara yoğunluk verdiklerini kaydetti.

Arazideki antrenmanlara katılan sporculardan gelecek yıl düzenlenecek yarışlarda ulusal ve uluslararası başarılar beklediklerini dile getiren Köstekçi, şöyle konuştu:

"2000 yılında başladığımızda kentte atletizm çok ilgi görmüyordu. Ardından kısa sürede dünya, Avrupa, Balkan ve Türkiye dereceleri geldi. 30'a yakın milli atlet yetiştirdik. 100 bin nüfuslu bir şehirde bunlar büyük başarılar. Gençlerimiz atletizmi spordan öte meslek dalı olarak görmeye başladı. Antrenman için Kapadokya'da düz alanlar da engebeli araziler de mevcut. Önceki yıllarda kros antrenmanımızı kentsel dönüşüm yapılan alanda, zorlu bir güzergahta yapıyorduk. Son dönemde bölgedeki vadilerde yapmaya başladık. Başarılı atletlerin yetiştiği Kenya ve Etiyopya'da arazilerde antrenmanlar yapılıyor, biz de burada Kapadokya'da yapıyoruz. Sporcularımız burada zihinsel olarak da antrenman yapıyor, antrenmanın verimini alıyoruz. Yılmadan haftanın 7 günü çalışma yapıyoruz. Takım olarak dünya üçüncüsü olmuştuk, alttan yeni sporcular çıkmak zorunda. Şimdi de belli yaş grubundaki çocukları tespit ettik, onlarla çalışıyoruz. Asıl hedef, atletizmde yetenekli çocuklar milli takıma gittikten sonra yenilerini yetiştirmek."

"Kapadokya'daki kros antrenmanları bizim için iyi oluyor"
Atletizme 4 yıl önce başlayan Duran Sütveren (14), yoğun çalışma sayesinde dört yıldır Türkiye Yıldızlar Şampiyonası'ndan altın madalya ile döndüğünü, başarısını hem pist hem de doğal koşullarla mücadele etmesine borçlu olduğunu söyledi.

Antrenörlerinin planlaması doğrultusunda taviz vermeden çalışmalara katıldığını ifade eden Duran Sütveren, "Her yıl katıldığım Türkiye Yıldızlar Şampiyonası'nda üst üste şampiyon oluyorum. Kapadokya'daki kros antrenmanları bizim için iyi oluyor. Yaz aylarında bol bol doğal ortamlarda antrenman yapıyoruz, yarışa yakın dönemlerde de pistte hız antrenmanı gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Hatice Kabataş (16) da doğa ile iç içe bir ortamda antrenman yapmaktan mutluluk duyduğunu, zamanın nasıl akıp gittiğini fark etmediğini belirterek, "Tartan pistte antrenman yapıyoruz, zaman zaman da antrenörümüz vadi ve tepelerde program yazıyor. Özellikle bacak kaslarımızın gelişimi açısından buralar daha elverişli. Koşu yaptığımız alanlar hem görsel açıdan güzel hem de turistlerle karşılaştığımızda daha öz güvenli hissetmemi sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Aleyna Sürücü (15) ise bölgedeki vadilerde yaptıkları çalışmaların faydasını gördüğünü, dünya ve Avrupa şampiyonalarında derece elde edip, olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil etmeyi hedeflediğini söyledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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