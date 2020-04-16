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"Gelecek 2 hafta çok kritik, Türkiye dahil 5 ülkeye dikkat!"

Koronavirüs ölüm ve vakaları hızla artarken, DSÖ'den bir kritik uyarı daha geldi.
"Gelecek 2 hafta çok kritik, Türkiye dahil 5 ülkeye dikkat!"

Koronavirüs ölüm ve vakaları hızla artarken, Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) bir kritik uyarı daha geldi.

TÜRKİYE ÜZÜCÜ SIRALAMADA

Avrupa için gelecek iki haftanın çok kritik olduğunu açıklayan DSÖ'nün Avrupa Bölgesi Direktörü Dr. Hans Henri Kluge "Almanya, İspanya, İtalya, Fransa ve İsviçre'den pozitif veriler geliyor. Fakat çok az iyileşme ya da yükselme durumu gösteren ülkeler de var. Bunlar arasında İngiltere, Türkiye, Belarus, Rusya ve Ukrayna var" dedi.

"GELECEK 2 HAFTA AVRUPA İÇİN ÇOK KRİTİK"

"Gelecek 2 hafta Avrupa için çok kritik. Bu virüs hepimizi çok derinden etkiledi. Havaların ısınmasına aldanmayalım, gardımızı indirmememiz gerek" diyen Dr. Kluge sözlerine şöyle devam etti: 

"SON 10 GÜNDE VAKA SAYISI 1 MİLYONU AŞTI"

"Normale geri dönmenin hızlı bir yolu yok. Avrupa’da vaka sayısı artıyor. Son 10 günde Avrupa’daki vaka sayısı neredeyse ikiye katlanarak 1 milyona ulaştı. Dünyadaki Covid-19 vakalarının yüzde 50'sinin yükünü Avrupa üstleniyor. Salgın fırtınasının bulutları Avrupa bölgesinin üzerinde."

Anadolu Ajansı'nın haberine göre de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile 2 Nisan'da (telekonferans yöntemiyle) yaklaşık 1 saat görüştüklerini anımsatan Dr. Kluge "Özellikle Kovid-19 hakkında konuştuk. Ayrıca, iki yıllık yeni bir anlaşmaya imza attık. DSÖ adına, Türk hükümetinin göstermiş olduğu dayanışma için kendilerine şükranlarımı ilettim." dedi.

"TÜRKİYE'NİN SAĞLADIĞU DESTEĞİN FARKINDAYIZ"

Kluge, Türkiye'nin başta İngiltere, İtalya, İspanya ve Balkan ülkelerine sağladığı tıbbi ekipman desteğine ilişkin "Hakikaten (Türkiye'nin) sağladığı desteğin tümüyle farkındayız. (Kovid-19) yeni bir virüs, her gün öğrenmeye devam ediyoruz. Bu yüzden dayanışma gösterilmesi çok önemli." diye konuştu.

Direktör Kluge, Türkiye'nin gösterdiği dayanışmayı DSÖ Avrupa bölgesinde daha fazla görmeye başladıklarını, bunun da umut verici olduğunu kaydetti.

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