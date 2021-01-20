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Gelecek Partisi il başkanlarından, Selçuk Özdağ'ın evinin önünde açıklama

GELECEK Partisi il başkanları, Ankara'da saldırıya uğrayan Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'ın evinin önünde ortak açıklama yaptı.
Gelecek Partisi il başkanlarından, Selçuk Özdağ'ın evinin önünde açıklama

Gelecek Partisi'nin il başkanları, 15 Ocak'ta Çankaya Cevizlidere Mahallesi'ndeki evinden çıkıp aracına bineceği sırada 5 kişi tarafından darbedilerek yaralanan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'ın evinin önünde bir araya geldi. İl başkanları adına basın açıklaması yapan Ankara İl Başkanı Gülnur Özkaya Hayran, Selçuk Özdağ'ın, silahlı-sopalı saldırıya uğradığını hatırlatarak, "Bu organize saldırı, aynı gün aynı saat dilimlerinde gazeteciler Sayın Afşin Hatipoğlu ve Sayın Orhan Uğuroğlu’na da gerçekleştirilmiştir. Saldırganların yakalanması bizler için sevindirici bir haberdir. Bu menfur saldırıyı gerçekleştiren saldırganların yakalanmasında kolluk kuvvetlerimize ve hukukun işlemesi konusunda adalet mensuplarına teşekkürü bir borç biliriz. Ancak, pandemi döneminde; sağlık ve ekonomik zorluklarla mücadele ettiğimiz şu günlerde, birilerinin çıkıp kışkırtıcı söylemler ve tehditlerle, davaya müdahil olan savcıyı bile etki altında bırakma teşebbüsleri kabul edilemez" diye konuştu.

Özdağ ile birlikte aynı gün saldırıya uğrayan gazeteciler Afşin Hatipoğlu ve Orhan Uğuroğlu’na da 'geçmiş olsun' dileyen Hayran, "Huzurlu güvenli bir ülkede yaşayacağımız günlerin çok yakın olduğunu aziz milletime iletmek istiyoruz. Gelecek Partisi olarak, şiddetin şiddetle karşılanmasına izin vermeyeceğiz, demokrasi ve adaletten ayrılmayacağız, siyasi nezaketten asla vazgeçmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Selçuk Özdağ'ın yaralanmasına neden olan saldırıya ilişkin soruşturma kapsamında 2 kişi gözaltına alınıp, mahkemece tutuklanmıştı. Saldırıyla ilgili 3 kişinin ise arandığı belirtildi.

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