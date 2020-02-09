Gelecek Partisi'nden Akıncı'ya tepki

KKTC Cumhurbaşkanı'nın " 'Kıbrıs Türk'tür Türk kalacaktır' siyaseti 1950'lerin sloganıdır. Türkiye, Kuzey Kıbrıs'ı yutacak" sözlerine bir tepki de Gelecek Partisi Sözcüsü Selim Temurci'den geldi.

İngiltere merkezli The Guardian gazetesine verdiği röportajda, "Güney Kıbrıs ile anlaşma sağlanamadığı takdirde Kuzey Kıbrıs'ın Türkiye tarafından yutulacağı" yorumunda bulunan Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Akıncı, eleştiri oklarının hedefi oldu. MHP lideri Bahçeli'nin istifasını istediği Akıncı'yı birçok siyasetçi sert sözlerle eleştirdi.

"ŞEHİT KANLARIYLA SULANAN..."

Temurci, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Mustafa Akıncı'ya birisi Güney Kıbrıs'ın değil, şehitlerimizin aziz kanlarıyla suladıkları ve bizim yavru vatan bildiğimiz KKTC'nin Cumhurbaşkanı olduğunu hatırlatmalıdır. Vatan diliyle konuşmayı beceremeyen bu şahsa, en güzel cevabı Kıbrıs'lı kardeşlerimiz mutlaka verecektir" ifadelerini kullandı.