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Gelecek Partisi’nden uyuşturucuyla mücadele çalıştayı

Ahmet Davutoğlu yönetimindeki Gelecek Partisi, Ankara’da “uyuşturucu ile mücadele çalıştayı” düzenliyor.
Gelecek Partisi’nden uyuşturucuyla mücadele çalıştayı

Gelecek Partisi Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığı, Sosyal Politikalar Başkanlığı, Kadın Politikaları Başkanlığı ve Gençlik Politikaları Başkanlığı tarafından ortaklaşa düzenlenen “Uyuşturucu ile mücadele” konulu çalıştay, 25 Aralık Cumartesi günü gerçekleşecek.

Yenimahalle İvedik’teki Dört Mevsim Tiyatro Salonu’nda cumartesi günü saat 09.00’da başlayacak olan çalıştay akşam 18.00’de sona erecek. Partiden yapılan duyuruda çalıştayın yemekli olduğu bildirildi.

 

 

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