Altındağ rengarenk bir etkinliğe daha ev sahipliği yapacak. Geleneksel el sanatı ustaları Ankara Kalesi'nde bir araya gelecek.

Ağustos ayında, Türkiye'nin çeşitli kentlerinden gelen ustalara ev sahipliği yaparak, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarını ve sanatçılarını Altınköy Açık Hava Müzesi'nde buluşturan Altındağ Belediyesi, ustaları bu sefer de Ankara Kalesi'nde bir araya getiriyor.

GELENEKSEL EL SANATLARI KALE'DE

Ankara Kalesi'nde gerçekleştirilecek Geleneksel El Sanatları Şöleni'nde, geleneksel Türk el sanatlarının en güzel örnekleri Ankaralılarla buluşacak. Altındağ Belediyesi ve Ankara Ticaret Odası iş birliğiyle düzenlenecek olan Geleneksel El Sanatları Şöleni'nde, unutulmaya yüz tutmuş el sanatları, usta zanaatkarların canlı performanslarıyla sergilenecek. Şölende; bakır işlemeden taş baskıya, tesbih yapımından çini sanatına kadar 30 geleneksel el sanatı tüm ayrıntıları ile hayat bulacak. 11 Ekim Cuma günü saat 14:00'te, Arslanhane Camii yanında başlayacak olan şölen, 20 Ekim Pazar gününe kadar sürecek. Etkinlikler gün boyu devam edecek.

30 SANAT, 30 SANATÇI

Geleneksel El Sanatları Şöleni'nde Kutnu Dokuma, Hakkaklık (Metal Hat Oyma), Sedef Kakma Sanatı, Bakır İşleme, Taş Baskı, Bez Bebek Yapımı, Telkari İşleme, Semercilik, Ahşap Yakma, Siirt Battaniye Dokuma, Keçe Yapımı, Harem Sabunları Yapımı, Kündekari, Tesbih Yapımı, Deri Üzeri Ebru Sanatı, Lüle Taşı İşleme, Kağıttan Mücevher Sanatı, Katı' Sanatı (Deri Oyma), Cam Üfleme Sanatı, Mozaik Sanatı, İpek Dokuma, Yorgancılık, Ahşap Oyma Sanatı, Kaşık Süsleme ve Oyma Sanatı, Halı Dokuma Sanatı, Baston Yapımı, Fanila Dokuma, Bıçak Yapımı, Ahşap Oyuncak Yapımı, Çini Sanatı ve Yemeni Yapımı sanat dallarının temsilcileri canlı performanslarıyla ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatacak.

"HERKESİ BU ŞÖLENE DAVET EDİYORUM."

Sanatçıların ve temsil ettikleri sanat dallarının büyük ilgi görmesi üzerine böyle bir karar aldıklarını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı "Ağustos ayında bu şenliğin aynısını Altınköy Açık Hava Müzesi'nde yapmıştık. Çok büyük ilgi görmüştü. Şimdi Ankara Ticaret Odası iş birliğiyle bir kez de Ankara Kalesi'nde yapıyoruz. Geleneksel el sanatlarını ve sanatçılarını Ankara Kalesi'nde, Ankaralılarla buluşturacağız. Ülke genelinden çok değerli sanatçılar bu şenlikte yer alacak. Şölenimiz 10 gün sürecek. Ben tüm hemşehrilerimizi, Türkiye'nin çeşitli kentlerinden gelen ustaların ellerinde şekil alacak eserleri ve Ankara Kalesi'ni keşfetmeye davet ediyorum." dedi.

Altındağ'ın, Ankara'nın kültür ve sanat alanında merkezi olduğunu söyleyen Başkan Balcı, unutulmaya yüz tutmuş gelenekleri ve sanatları yaşatmak için etkinlikler düzenlemeye devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

