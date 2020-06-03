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Gelibolu Tarihi Alan Başkanı Kaşdemir: Burası dalış için önemli bir merkez olacak

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Boğazı'ndaki ve açıklarındaki batıkların dalış turizmine kazandırılması projesinin sürdüğünü belirterek, "Burası dalış için çok önemli bir merkez olacak." dedi.
Gelibolu Tarihi Alan Başkanı Kaşdemir: Burası dalış için önemli bir merkez olacak

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 19 Mart'ta kapatılan Gelibolu'daki tarihi alanda bulunan şehitlik, anıt ve ziyaret alanları, misafirlerini kabul etmeye başladı.

Ziyaretlerde 1,5 metrelik sosyal mesafe, maske kullanımı ve hijyen tedbirleri temel kurallar olarak uygulanıyor.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, alanın dünyanın en büyük açık hava müzesi konumunda olduğunu, normalleşme süreci kapsamında gerekli tedbirleri aldıklarını söyledi.

Tarihi alanda ziyaretlerin açık havada yapılmasının avantaj olduğunu kaydeden Kaşdemir, "O nedenle de burası biraz daha güvenlikli bir alan salgın konusunda. Sosyal mesafe kurallarına uygun, hijyenik bir ortamda ziyaretçilerimizin bölgeyi dolaşmalarına olanak sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

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"Batık turizmi için bu yıl suya iniyoruz"
Kaşdemir, batık turizmi konusunda da çalışmaların sürdüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"Batık turizmi konusundaki takvim tüm hızıyla ilerliyor. Planlamada gecikme söz konusu değil. Zannediyorum ki temmuzda burada dalış yapabiliyor duruma gelmiş olacağız. Bu faaliyetin ülkemiz ve Çanakkale'miz için çok ayrı bir önemi var. Çünkü dünyanın her yerinde dalış sporunu yapanlar tarihi alanlar arıyorlardı. Birçok noktadaki bu alanlar suni alanlardı. Bölgemizde ise suyun altında bir tarih yatıyordu. O nedenle, burası dalış için çok önemli bir merkez olacak."

Kaynak: Haber Kaynağı
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