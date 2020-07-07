Gelibolu Yarımadası'ndaki orman yangınına havadan müdahale yeniden başladı

Çanakkale'de, Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda devam eden orman yangınına havanın aydınlanmasıyla birlikte havadan müdahale yeniden başladı.

Gelibolu ve Eceabat ilçelerinde, Ilgardere ve Yalova köyleri yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın 16 saattir sürüyor.

Havanın kararmasının ardından havadan müdahaleye ara veren ekipler, sabah gününün ilk ışıklarıyla tekrar harekete geçti.

Karadan yürütülen çalışmalar ise gece boyunca devam etti.

Çanakkale'nin yanı sıra çevre il ve ilçelerden gelen yüzlerce kişiden oluşan ekipler, farklı bölgelerde etkili olan yangını yerden ve havadan müdahaleyle kontrol altına almaya çalışıyor.

Yangının devam ettiği alanda yüzlerce ekip ve çok sayıda iş makinesi ile hava araçları görev yapıyor.

Çalışmaları, dün Manisa'daki son programını iptal ederek Çanakkale'ye gelen Tarım ve Orman Bakanı Ekrem Pakdemirli koordine ediyor.

Bakan Pakdemirli, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ve Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci ve ekiplerle alevlerin kontrol altına alınmasına yönelik çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor.