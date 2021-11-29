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Gelibolu'da lodos çatı uçurdu, ağaçları devirdi

ÇANAKKALE'de deniz ulaşımında aksamalara yol açan lodos fırtınası, Gelibolu ilçesinde de apartman çatısının bir bölümü ile iş yeri tabelalarını uçurdu, ağaçları devirdi.
Gelibolu'da lodos çatı uçurdu, ağaçları devirdi

Lodos fırtınası Çanakkale'de gün boyu etkili oldu. Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri yapılamazken, akşam saatlerinde Gelibolu ilçesinde şiddetini arttıran lodos yaşamı olumsuz yönde etkiledi. İlçede zemin katı iş yeri olan apartmanın çatısının bir bölümü uçarak yola düştü. Şans eseri yaralanan olmadı. Çok sayıda ağaç devrildi ve kırıldı. Bazı iş yerlerinin tabelaları uçtu.

Bu arada Gelibolu ilçesinde Tuğsavul Caddesi üzerinde çevresinde işyerlerinin bulunduğu 4 katlı apartmanın çatısından kopan malzemeler, metrelerce uçarak yolun karşı kısmında bulunan bir alışveriş mağazasının önüne odüştü. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, cadde üzerinde çok sayıda ağaç da devrildi.

Belediye ekipleri, uçan çatı ile devrilen ve kırılan ağaç parçalarını bulundukları yerden kaldırdı.

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