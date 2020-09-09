  • BIST 1.098
  • Altın 466,992
  • Dolar 7,4778
  • Euro 8,8241
  • Ankara 29 °C
  • İstanbul 28 °C
  • İzmir 34 °C
  • Konya 28 °C
»

Gelibolu'da ormanlık alanda yangın

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi Kavak köyü yakınlarındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, havadan ve karadan müdahaleye başladı. 
Gelibolu'da ormanlık alanda yangın

Gelibolu'nun Kavak köyü yakınlarındaki ormanlık alanda, saat 13.00 sıralarında yangın başladı. Bölgeden alevlerin yükseldiğini görenler, 'ALO 177 Orman Yangını İhbar Hattı'nı aradı. İhbar üzerine bölgeye gelen Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, havadan ve karadan yangına müdahale etmeye başladı.

Öte yandan Biga ilçesi Kalafat köyü yakınlarında da ormanlık alanda yangın çıktı. Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yangına müdahaleye başladı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara'da banka nakil aracını soyan güvenlik görevlisi adliyede09 Eylül 2020 Çarşamba 15:56
  • ABD Büyükelçiliğinde görev yapan eski polise FETÖ'den hapis cezası09 Eylül 2020 Çarşamba 15:25
  • Yunanistan’dan silahlı Zodyak'la Meis’te gayrimeşru devriye09 Eylül 2020 Çarşamba 15:22
  • Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndaki ilk etkinlikte '12 Eylül darbesi' konuşulacak09 Eylül 2020 Çarşamba 14:57
  • Bakan açıkladı: 12 buçuk liranın altına inmeyecek09 Eylül 2020 Çarşamba 14:56
  • Eğitim-Bir-Sen'den Erol Mütercimler hakkında suç duyurusu09 Eylül 2020 Çarşamba 14:56
  • O maganda için istenen ceza belli oldu: Diş hekimine saldırmıştı09 Eylül 2020 Çarşamba 14:43
  • Suudi Arabistan ve BAE'ye BM'den kötü haber: Elimizde kanıtlar var09 Eylül 2020 Çarşamba 14:36
  • Antalya'da orman yangını09 Eylül 2020 Çarşamba 14:20
  • Gelibolu'da ormanlık alanda yangın09 Eylül 2020 Çarşamba 14:20
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti