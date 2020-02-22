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Gelin arabasıyla gelip kuyumcuyu soydular

Konya'da, maskeli ve silahlı 2 kişi, plakalarını 'Evleniyoruz' ve 'Seni seviyorum' yazılarıyla kapatarak, gelin arabası süsü verdikleri araçla geldikleri kuyumcudan 200 bilezik ve 40 bin lira alıp, kaçtı.
Gelin arabasıyla gelip kuyumcuyu soydular

Soygun, saat 11.15 sıralarında Selçuklu ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi Halil Ürün Caddesi üzerinde bulunan kuyumcuda yaşandı. Plakaları 'Evleniyoruz' ve 'Seni seviyorum' yazılarıyla kapatılarak, gelin arabası süsü verilen otomobilden inen yüzleri maskeli 2 şüpheli, kuyumcu dükkanına girdi.  Çalışan Mustafa Kehya ve kuyumcunun oğlu Hüseyin Solak'ı(17) ellerindeki tüfekleri doğrultarak etkisiz hale getiren soyguncular, 200 bilezik ile 40 bin lirayı alıp, kaçtı. 

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, soyguncuları yakalamak için çalışma başlatırken Hüseyin Solak yaşananları şöyle anlattı:

"Biri hızla içeri girdi. Biri diğer taraftan dolaştı. Yüzleri maskeliydi, ellerinde pompalı tüfek vardı. 22 ayar bilezikleri aldılar. Bir çuval içerisine bilezik ve altınları koyup kaçtılar. Mustafa abinin ellerini bağlamaya çalıştılar ama başaramadılar." 

Soygun olayının ardından İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın da olay yerine gelerek bilgi aldı. 

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