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Gelin- kaynana, tarımın yapılamadığı Orta Toroslar’da mantar üretiyor

Konya'da, Orta Toros dağlarında yer alan Taşkent ilçesine bağlı, coğrafi koşullar nedeniyle tarımla uğraşmanın güç olduğu Çetmi Mahallesi'nde Burcu Yazıcı (25), kayınvalidesi İsmihan Yazıcı (55) ile serada kültür mantarı yetiştiriyor.
Gelin- kaynana, tarımın yapılamadığı Orta Toroslar’da mantar üretiyor

Orta Toros dağlarında bulunan Taşkent ilçesine bağlı 1800 rakımlı Çetmi Mahallesi’nde coğrafi koşullar nedeniyle tarım yapılamıyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce organize edilen 'Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi'ne başvuran 1 çocuk annesi Burcu Yazıcı, aldığı hibe desteğiyle 3 ay önce mahalleye 110 metrekarelik kültür mantarı yetiştirme serası kurdu. Burcu Yazıcı, serada kayınvalidesi İsmihan Yazıcı ile çalışmaya başladı. Serada iş arkadaşı olan gelin- kaynana, ikinci hasatlarını almaya hazırlanıyor. Ürettikleri mantarlar da bölgedeki birçok şehre gönderiliyor. 

'İŞ ARKADAŞI GİBİ GEÇİNİP GİDİYORUZ'

Evde oturmaktansa bir işe girişmek istediğini söyleyen Burcu Yazıcı, "Bu tesis yaklaşık 50 bin TL'ye mal oldu ve yüzde 80'ini hibe olarak aldık. Bütün kadınlarımız yapsın bu işi. Hem çok kolay hem de elimizden gelen bir şey. Sabah, öğle ve akşam olmak üzere 3 kez seraya gelip ölçümler yapıyoruz. 1 ayda mantarlar yetişmiş hale geliyor. Biz de tek tek topluyoruz. Kayınvalidemle evde de iyi anlaşıyoruz.

Burada da iyi anlaşıyoruz. İş arkadaşı gibi geçinip gidiyoruz. Tüm kadınlarımızın bu tür işleri yapmasını isterim. Evde kalmaktansa kendi işlerini kendileri yapabilirler. Birkaç arkadaşım bana 'Biz de bu işe girmek istiyoruz. Nasıl yapabiliriz?' diye sorular sordular" dedi.

'SIRTIMDA ODUN TAŞIYORDUM ŞİMDİ MANTAR TOPLUYORUM'

Kültür mantarı yetiştiriciliğinden önce zorlu işlerde çalıştığını söyleyen İsmihan Yazıcı, "Gelinime yardım ediyorum. Bu işten de çok memnunum. Üşümek yok, dağa gitmek yok, yol yürümek yok. Şimdi gelip mantarı topluyorum, işimiz bitince de eve gidiyorum. Zor bir iş değil. Sırtımda odun da çektim, zor işlerde çalıştım. Ama bunda o yok. Genelde gelinim ilgileniyor, mantarları toplama işi bende" diye konuştu. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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