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Geline 5 kilo altın taktılar

İş insanının oğluna ve gelinine yaklaşık 5 kilogram altın ve 500 bin lira takıldı.
Geline 5 kilo altın taktılar

Şanlıurfa'lı Bucak ailesinden Mehmet Emin Bucak'ın kızı Zehra Bucak ile Diyarbakırlı iş adamı Hacı Tekin Çiçek'in oğlu Bilal Çiçek'in bir otelde gerçekleştirilen düğününe, yaklaşık 2 bin kişi katıldı.

DÜĞÜNE ÖNEMLİ KİŞİLER KATILDI

Çekilen halaylar ve düğün yemeğinin ardından kıyılan nikahta, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç ile İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ayhan Ertuğrul çifte şahitlik yaparak mutluluklarına ortak oldu.

5 KİLOGRAM ALTIN VE 500 BİN LİRA TAKILDI

Takı töreninde, gelin ve damada yaklaşık 5 kilogram altın ile 500 bin lira takıldı. Gelinin üzerinde ağırlık yapması ve kolunda takı takılacak yer kalmaması üzerine hediye altınlar çantaya koyuldu.

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