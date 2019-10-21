  • BIST 97.743
  • Altın 279,567
  • Dolar 5,8299
  • Euro 6,5100
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 17 °C
»

Gelinin döverek hastanelik etmişti... Bu kez de evi ateşe verdi

Gelini Fatma Selen Ö.'yü döverek hastanelik ettiği iddiasıyla cuma günü gözaltına alınıp, uzaklaştırma kararıyla salıverilen kayınpeder M.Ö., kendisini şikayet ettiği için sinirlendiği gelini ile oğlunun evini ateşe verip, yaktı.
Gelinin döverek hastanelik etmişti... Bu kez de evi ateşe verdi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, giyim kuşamına karıştığı gelini Fatma Selen Ö.'yü döverek hastanelik ettiği iddiasıyla cuma günü gözaltına alınıp, uzaklaştırma kararıyla salıverilen kayınpeder M.Ö., kendisini şikayet ettiği için sinirlendiği gelini ile oğlunun evini ateşe verip, yaktı.

Gebze Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde yaşayan 1 çocuk annesi Fatma Selen Ö., cuma günü sık sık tartıştığı kayınpederi M.Ö. tarafından 4 yaşındaki kızının gözü önünde dövüldü. Özel bir bankada çalışan Fatma Selen Ö., çağırılan 112 Acil ekibi tarafından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yumruk ve sopa darbeleri nedeniyle yüzü ile vücudunda morluklar oluşan Fatma Selen Ö.'nün şikayeti üzerine kayınpeder M.Ö. gözaltına alındı.

Aynı gün adliyeye sevk edilen M.Ö. gelinine karşı uzaklaştırma kararı verilerek, salıverildi. 5 yıllık evli olan Fatma Selen Ö. de tedavisinin ardından kızı ve eşiyle birlikte ailesinin evine gitti.

EVİ ATEŞE VERDİ

Şikayet edilip, adliyelik olmasına sinirlenen M.Ö., dün gece oğlu ve gelinine ait evi ateşe verdi. Alevler 2 katlı ahşap evi kısa sürede sardı. Ev alev alev yanarken, mahalle halkı itfaiyeyi aradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldıktan sonra, söndürdü. Yangını seyreden M.Ö.'yü fark eden bazı kişiler ise ona saldırı girişiminde bulundu. M.Ö., bu sırada gelen polisler tarafından gözaltına alındı.

Yangın haberini alıp, olay yerine gelen Fatma Selen Ö. ise polis aracının içerisinde, "Evimi yaktı. Allah belanı versin senin. Sapık, yaktın evimi sapık. Evimi yaktı, evimi" diyerek feryat etti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mardin'den şehit haberi21 Ekim 2019 Pazartesi 09:48
  • Türkiye ve dünya gündemi 21 Ekim 201921 Ekim 2019 Pazartesi 09:29
  • PKK'ya ağır darbe: Bir gri listede 7 terörist etkisiz hale getirildi21 Ekim 2019 Pazartesi 09:22
  • Kimyasal Mazlum'dan tehlikeli adım21 Ekim 2019 Pazartesi 09:03
  • Baraj Doluluk Oranı 21 Ekim 2019 Ankara - ASKİ21 Ekim 2019 Pazartesi 08:28
  • Elektrik Kesintisi 21 Ekim 2019 Ankara - Başkent EDAŞ21 Ekim 2019 Pazartesi 08:27
  • Su Kesintisi 21 Ekim 2019 Ankara - ASKİ21 Ekim 2019 Pazartesi 08:26
  • Gaziantep’i sel vurdu20 Ekim 2019 Pazar 23:25
  • Trump'tan yeni mesaj20 Ekim 2019 Pazar 23:22
  • Prens Selman'dan ManU için 3.5 milyar euro20 Ekim 2019 Pazar 23:21
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti