  • BIST 102.251
  • Altın 276,532
  • Dolar 5,6858
  • Euro 6,2463
  • Ankara 28 °C
  • İstanbul 28 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 27 °C
»

Gelinine cinsel istismar sanığına 29 yıl hapis

Kayseri'de işçi oğlu İ.Ö.'nün (24), dini nikahlı eşi F.Ç.'ye (17) cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan Hakan Ö. (46), 29 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 
Gelinine cinsel istismar sanığına 29 yıl hapis

Geçen 12 Haziran'da meydana gelen olayda Hakan Ö., yanında yaşayan oğlu İ.Ö. işe gittikten sonra, dini nikahlı eşi F.Ç.'ye mutfakta bulaşık yıkadığı sırada tacizde bulundu. 1'inci kattaki evin balkonundan atlamak isteyen F.Ç.'yi yakalayıp, içeriye çeken Hakan Ö., odada tekrar cinsel istismarda bulundu. F.Ç., bunun üzerine çantasını alıp, yeniden balkona çıkarak atladı. F.Ç.'nin durumu anlattığı çevredekilerin haber vermesiyle gelen polis ekipleri, Hakan Ö.'yü gözaltına aldı.

Mahkemece tutuklanan Hakan Ö., Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Duruşmada şikayetçi F.Ç., annesi T.Ç. ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da hazır bulundu.

'BIRAKMASI İÇİN YALVARDIM'

Mağdur F.Ç., dini nikahla birlikte yaşadığı İ.Ö.'yü işe uğurladıktan sonra kayınpederinin tacizine uğradığını iddia ederek, "Kaçmaya çalıştım, kendimi, odaya kilitledim. 'Aç kapıyı' diye bağırdı. Sonra birden kapı açıldı. Nasıl açtığını anlamadım. Ardından tekrar taciz etmeye başladı. Korktum, balkondan kaçmayı düşündüm. Beni içeri çekti. Evde, görümcelerim vardı ama uyuyorlardı ve odalarını kilitlemişlerdi. Bağırmama rağmen uyanmadılar. Bırakması için yalvarmıştım. Sonra çantamı alarak, balkondan atladım, şikayetçiyim" dedi.

'ASIL O BENİ TACİZ ETTİ'

Sanık Hakan Ö. ise suçsuz olduğunu, mağdurun rızası dışında bir eylemde bulunmadığını ileri sürerek, "Asıl o beni taciz etti" dedi. Sanığın 2 kızı ve oğlunun da aralarında olduğu 4 kişi de tanık olarak dinlendi.

Mahkeme heyeti, sanık Hakan Ö.'ye 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 20 yıl, 'hürriyeti yoksun kılma' suçundan ise 9 yıl olmak üzere toplam 29 yıl hapis cezası verdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sırrı Süreyya Önder'in bireysel başvurusunda ihlal kararı03 Ekim 2019 Perşembe 13:55
  • Türkiye için imal edilen 5’inci F-35 ilk uçuşunu yaptı03 Ekim 2019 Perşembe 11:03
  • İzmir'de stajyerlere düşük not tehdidiyle cinsel istismara 26 yıl hapis03 Ekim 2019 Perşembe 10:47
  • Muğla'da yolcu otobüsü yandı03 Ekim 2019 Perşembe 10:23
  • Türkiye'den Facebook'a para cezası03 Ekim 2019 Perşembe 10:19
  • Türkiye ve dünya gündemi 3 Ekim 201903 Ekim 2019 Perşembe 09:49
  • Akdeniz'de 5 büyüklüğünde deprem03 Ekim 2019 Perşembe 09:48
  • Van'da 331 kilo 160 gram uyuşturucu ele geçirildi03 Ekim 2019 Perşembe 09:47
  • Baraj Doluluk Oranı 3 Ekim 2019 Ankara - ASKİ03 Ekim 2019 Perşembe 08:28
  • Elektrik Kesintisi 3 Ekim 2019 Ankara - Başkent EDAŞ03 Ekim 2019 Perşembe 08:27
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti