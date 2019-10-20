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Gelinini döverek hastanelik etti

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, bir bankada çalışan Fatma Selen Ö., sık sık tartıştığını iddia ettiği kayınpederi M.Ö. tarafından 4 yaşındaki kızının gözü önünde dövülerek, hastanelik edildi.
Gelinini döverek hastanelik etti

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, bir bankada çalışan Fatma Selen Ö. (26), giyim kuşamına karıştığı ve kendisine psikolojik baskı uyguladığı için sık sık tartıştığını iddia ettiği kayınpederi M.Ö. (60) tarafından 4 yaşındaki kızının gözü önünde dövülerek, hastanelik edildi.

​Olay, Gebze Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde meydana geldi. 5 yıllık evli olan 1 çocuk annesi Fatma Selen Ö., sık sık tartıştığı kayınpederi M.Ö. tarafından önceki gün 4 yaşındaki kızının gözü önünde darbedildi. Özel bir bankada çalışan Fatma Selen Ö., çağırılan 112 Acil ekibi tarafından Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yumruk ve sopa darbeleri nedeniyle yüzü ve vücudunda morluklar oluşan Fatma Selen Ö.’nün şikayeti üzerine M.Ö. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen M.Ö.'ye uzaklaştırma cezası verildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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