Gelinlik sektöründe kademeli normalleşmeyle hareketlilik başladı

Türkiye'nin önde gelen gelinlik üretim merkezlerinden İzmir'de, kademeli normalleşme süreciyle başlayan düğünler, sektörde sevinçle karşılandı.

Gelinlik ve abiye üretim kapasitesiyle iç pazarın yanında ihracat pazarında da önemli paya sahip sektör, salgın döneminde düğün merasimlerine gelen kısıtlamayla zor günler geçirdi. En önemli pazarlar olan Avrupa ülkeleri ve Türkiye'de aşılamanın yaygınlaşması ve kademeli normalleşme adımlarıyla kentteki irili ufaklı atölyelerde hareketlilik başladı.

Sektörün kalbinin attığı İzmir Moda Tekstil Konfeksiyoncular Sitesinde de iş yerlerinden dikiş makinesi sesleri yükseliyor.

Sektör temsilcileri ilerleyen aylarda gelecek yeni adımlarla işlerinin daha da açılacağını umut ediyor.

Süreçle ilgili AA muhabirine değerlendirmede bulunan site başkanı Abdullah Salkım, nikahlarla ilgili açılmayı haziranda değil temmuzda beklediklerini söyledi.

Alınan kararlar arasında nikahlarla ilgili kısmın sürpriz olduğuna işaret eden Salkım, "Şu an nikah olarak açıldı ama bu bile çok iyi oldu. Hem evlenenler hem de ticaret yapanlar için sevindirici gelişme. Bir hareketlenme başladı." dedi.

İç piyasada bayilerden taleplerin gelmeye başladığına değinen Salkım, "İnşallah 15 Haziran'dan sonra ve temmuzda düğünler de serbest kaldığında işlerimizin çok iyi yerlere geleceğine inanıyorum." diye konuştu.

Gelinliklerin kişiye özel dikildiğine vurgu yapan Salkım, müşterilerden bir anda talepler gelmeye başladığını anlattı.

Salkım, yurt dışından da başta Avrupa olmak üzere aşılanmanın arttığı ülkelerden talepler geldiğini belirterek, "Avrupa'da açılmalar eyalet bazında oluyor. Almanya, Hollanda, Belçika gibi ülkeler normalleşmeye başladı. Bununla beraber bize de talepler gelmeye başladı." ifadelerini kullandı.

Salgın sürecinde düğün sektörünün de büyük zarar gördüğünü aktaran Salkım, devletin verdiği desteklerle sektörün ayakta kalabildiğini vurguladı.

Geçen yaza göre bu yaz daha umutlu olduklarını dile getiren Salkım, "Çok hızlı toparlanma olmaz belki ama yaralarımızı sarmaya başladık. Temmuzdan sonra hem aşılanmanın artması hem de vaka sayılarının düşmesiyle düğünlerin de açılacağını tahmin ediyoruz. Bu da bizim daha rahat nefes almamızı sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.