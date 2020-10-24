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Gelir İdaresi 1500 gelir uzmanı ve 1000 gelir uzman yardımcısı alacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın müjdesini verdiği bakanlık bünyesindeki atamalara ilişkin ilanlar yayımlanmaya başlandı.
Gelir İdaresi 1500 gelir uzmanı ve 1000 gelir uzman yardımcısı alacak

Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Başkanlıkta açık bulunan kadrolara atanmak üzere 1000 gelir uzman yardımcısı alınacak. Gelir uzman yardımcıları farklı illerde görevlendirilecek.

Gelir uzman yardımcılığı giriş sınavının yazılı bölümü 12 Aralık Cumartesi saat 10.00'da Ankara'da yapılacak.

9 Kasım Pazartesi başlayıp 20 Kasım Cuma saat 17.30'da sona erecek başvurular, "http://sinav.gib.gov.tr" adresinden gerçekleştirilecek.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar GİB'in "http://www.gib.gov.tr" internet adresinden duyurulacak.

Gelir uzmanı alımı
GİB'in internet sitesinde yer alan diğer duyuruya göre de Gelir Uzmanlığı Özel Sınavı ile 1500 gelir uzmanı alınacak.

Giriş sınavının yazılı bölümü 23 Ocak 2021 Cumartesi saat 10.00'da Ankara'da yapılacak.

Başvurular, 30 Kasım 2020 Pazartesi ile 18 Aralık 2020 Cuma tarihleri arasında duyurunun ekinde yer alan "Sınav Başvuru Formu" ile kadrosu başkanlık merkezinde bulunanlar için personel daire başkanlığına, kadrosu vergi dairesi başkanlıklarında ve defterdarlıklarda olanlar için personel müdürlüklerine gerçekleştirilecek.

Sınav sonuçları, GİB'in internet sitesinden duyurulacak.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yılbaşına kadar tedricen alım ilanlarına çıkacaklarını belirterek, "Bakanlığımız 2 bin, kurum içi özel sınavımızla 3 bin kadroya atama yapacağız." ifadelerini kullanmıştı.

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