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Gelir İdaresi Başkanlığı 58 personel alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı çeşitli pozisyonlarda 58 sözleşmeli personel istihdam edecek.
Gelir İdaresi Başkanlığı 58 personel alacak

Başkanlığın Sözleşmeli Personel Giriş Sınavı İlanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, yazılım koordinatörü, kıdemli yazılımcı, uzman yazılımcı, yazılımcı, kıdemli bilişim ağları mimarı, bilişim ağları yöneticisi, bilişim ağları ve siber güvenlik uzmanı, kıdemli bilişim sistemleri mimarı, kıdemli bilişim sistemleri yöneticisi, bilişim sistemleri uzmanı, bilişim sistemleri programcısı, bilişim teknik destek uzmanı, uzman veri tabanı yöneticisi, veri tabanı yöneticisi pozisyonlarına 58 sözleşmeli personel alımı yapılacak.

Alım için başvurular bugünden itibaren 16 Nisan Cuma saat 17.30'a kadar gerçekleştirilebilecek. Bunun için adayların "http://sinav.gib.gov.tr" adresindeki "Online Sınav Sistemi"ne kaydolarak, sınav başvuru formunu doldurmaları gerekiyor.

Sözlü sınav 24 Mayıs-4 Haziran 2021 döneminde Ankara’da yapılacak.

Sözlü sınava başvuracak adaylarda son başvuru tarihi itibarıyla bir dizi genel ve özel şart aranacak.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile sınav yerlerine ilişkin listeler, en az 10 gün önce Başkanlığın internet sitesinde ilan edilecek. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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