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Gelir İdaresi Başkanlığı geçen yıl 24 milyonu aşkın bandrollü ürün denetledi

Gelir İdaresi Başkanlığı, bandrollü ürünlere yönelik geçen yıl 38 bin 10 denetim yaparken, bu kapsamda denetlenen alkol ve tütün ürünü sayısı 24 milyon 2 bin 716 olarak belirlendi.
Gelir İdaresi Başkanlığı geçen yıl 24 milyonu aşkın bandrollü ürün denetledi

AA muhabirinin Gelir İdaresi Başkanlığı verilerinden derlediği bilgiye göre, vergi güvenliğini sağlamak amacıyla tütün mamulleri, makaron, yaprak sigara kağıdı ve alkollü içkiler sektöründe faaliyet gösteren üretici veya ithalatçı firmaların takibi için Ürün İzleme Sistemi kullanılıyor.

Sistem, vergi kayıp ve kaçağını önleyerek vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımını sağlamak amacıyla mükelleflerin vergi matrahlarına ulaşmak için teknolojik imkanları kullanarak üretilen ve ithal edilen söz konusu ürünlerin bandrol, kod veya kodlanmış etiketler aracılığıyla takip edilmesi esasına dayanıyor.

Ülke genelinde, Ürün İzleme Sistemi kapsamındaki denetimler, vergi dairesi başkanlıkları ve defterdarlıklara bağlı özel eğitimli bandrol denetim ekiplerince mobil denetim cihazları da kullanılarak yapılıyor.

Buna göre, geçen yıl bandrollü ürünlere yönelik mükellefler nezdinde yapılan denetim sayısı 38 bin 10 oldu.

Denetlenen alkol ve tütün ürünü sayısı da 24 milyon 2 bin 716 olarak belirlendi. Savcılığa bildirilen mükellef sayısı 1579 olarak kayıtlara geçti. Denetimler kapsamında kesilen özel usulsüzlük cezası tutarı ise geçen yıl 1 milyon 224 bin 400 lirayı buldu.

Savcılığa bildirilen alkollü içkilerin 34 bin 629'ünün bandrolsüz, 155 bin 37'sinin taklit bandrollü olduğu, 3 bin 901'inde de niteliğine uygun olmayan yanıltıcı bandrol bulunduğu tespit edildi. Tütün ürünlerinin de 428 bin 754'ünün bandrolsüz, 857'sinin taklit bandrollü, 10 bin 76'sının yanıltıcı bandrollü olduğu görüldü.

Tüketiciye aldıkları ürünü kontrol imkanı
Öte yandan, geliştirilen "GIB BUIS" (Bandrollü Ürün İzleme Sistemi) uygulaması ile tüketicilerin denetim süreçlerine aktif katılması, aldıkları ürünün üzerinde yer alan bandrolü kontrol edebilme imkanı sağlandı. Bu uygulama, Apple Store ve Google Play üzerinden indirilebiliyor.

Ayrıca, söz konusu ürünler üzerindeki bandrollerin SMS ve internet sitesi (www. buis.com.tr) aracılığıyla sorgulamaları da yapılabiliyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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